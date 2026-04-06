Kimmich: "Real Madrid y Bayern son los dos clubes más grandes del mundo"

Archivo - Joshua Kimmich of Bayern Munich in action during the UEFA Champions League, Semi Final Second Leg, football match played between Real Madrid and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu stadium on May 08, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Bayern de Múnich Joshua Kimmich ha asegurado que es "especial" jugar contra el Real Madrid, frente al que buscará su primera victoria en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, y ha afirmado que los dos contendientes de este martes son "los dos clubes más grandes del mundo".

"Es algo especial jugar contra el Real Madrid. Junto al Bayern, son los dos clubes más grandes del mundo. Los últimos partidos no fueron positivos para nosotros, pero creo que teníamos las circunstancias en contra; tres veces se jugó la vuelta aquí. Mañana será el partido de ida y no creo que mañana se decida todo", declaró en rueda de prensa.

Además, indicó que el equipo debe mostrar su "identidad" para tener opciones de ganar. "Nos preparamos para un rival que tiene una forma de jugar especial, que puede ser peligroso en muchas versiones. Tenemos que mostrar nuestro potencial y estoy seguro de que lo haremos mañana", apuntó. "Cuando quieres ganar al Madrid, tienes que estar a muy buen nivel técnico y mental. Estamos en muy buena forma, deseando de jugar el partido. Entrenas todos los días para partidos como este", reconoció.

Por otra parte, Kimmich recordó las semifinales de 2024 frente a los madridistas. "Hubiéramos podido conseguir más. Llegamos con un 2-2 en la ida y en la vuelta entramos mejor en el segundo tiempo. Tenía la sensación de que el Real Madrid estaba alejado de nuestra portería, pero tuvieron acierto en las dos veces que llegaron. No estábamos en nuestro mejor momento, pero este año la situación ha cambiado. He estado muchas veces aquí y siempre nos han faltado jugadores, esta vez no", advirtió.

También afirmó que "la atmósfera" del Santiago Bernabéu "es especial". "Hemos venido muchas veces con muy buenas cifras y al final nos hemos vuelto con las manos vacías. Esta vez vamos a jugar la ida aquí y eso cambia el impulso del partido. Mañana no es el partido decisivo, así que veremos cuál es la atmósfera", expresó.

"He visto los resultados y los momentos culminantes de la eliminatoria contra el City. Es el Real Madrid, y parece que hay otras leyes que se imponen en el Bernabéu. Se esperaba que el City dominara, pero si lo miramos ahora, es impresionante el resultado que consiguió el Real Madrid, ha sido bastante clara su victoria. Aunque muchas veces también han pasado de ronda sin merecerlo", recalcó.

En otro orden de cosas, afirmó que Kylian Mbappé es un jugador "capaz de ayudar a todos los equipos y con grandes cualidades individuales". "En esta temporada que parecía que todo iba muy bien en todos los partidos, Mbappé ha sido decisivo. Es un gran arma del Real Madrid. Me he enfrentado muchas veces contra él y sabemos cuáles son sus cualidades", advirtió.

"No vamos a jugar un uno contra uno. Eso es lo bonito del deporte de equipo. El Real Madrid es un equipo con jugadores excelentes y tendremos que actuar como equipo. Tenemos un gran respeto a los jugadores del Real Madrid. Pero debemos estar convencidos de nuestras capacidades y nuestro juego", añadió.

El mediocentro alemán también se mostró feliz por el regreso de Harry Kane. "Creo que esta temporada ya ha marcado 40 o 50 veces. Es muy importante para nosotros, también para nuestro juego. No sólo ejecuta, porque no es egoísta, es un líder, un jugador de equipo que busca el éxito colectivo", relató, y habló también del joven centrocampista Tom Bischof.

"Su situación me recuerda a mí hace once años. En ese momento entré en el Bayern y nadie pensaba que iba a ser importante. Tiene la actitud para seguir desarrollándose, y está dispuesto a jugar en todas las posiciones. Es muy importante tener esta actitud. Tiene el mejor disparo del equipo junto a Harry Kane. Si hubiéramos perdido en Friburgo, tampoco hubiera cambiado la estrategia para mañana", continuó.

Por último, afirmó que el técnico Vincent Kompany "no diferencia entre la importancia de cada partido". "Todos tenemos que tener una actitud buena en el campo. Estamos en cuartos contra el Real Madrid y es algo que esperamos con muchas ganas. De niño visité el estadio y ya tenía la sensación de que era impresionante. Es algo muy especial y uno de los momentos para los que nos entrenamos todos los días", finalizó.