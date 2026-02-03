La Kings League cierra una ronda de inversión de 53 millones de euros para impulsar su expansión global

Archivo - El exfutbolista Gerard Piqué, fundador de la Kings League. - KINGS LEAGUE - Archivo

La Kings League, la competición deportiva protagonizada por creadores de contenido y fundada por Gerard Piqué, ha cerrado una ronda de inversión de 63 millones de dólares (53,32 millones de euros) liderada por Alignment Growth, inversor estadounidense de medios y entretenimiento.

Desde su lanzamiento en España en 2023, la Kings League se ha consolidado como un fenómeno global dentro de los deportes impulsado por creadores de contenido. Su propuesta se basa en un fútbol 7 reinventado para la era digital, con equipos y competiciones dinamizadas por streamers, creadores de contenido y leyendas del fútbol como Lamine Yamal, Neymar Jr. y Kaká.

A esto se le suman reglas 'gamificadas' para intentar lograr partidos llenos de acción e imprevisibles, generando un alto nivel de 'engagement' online y transformando la forma en la que las nuevas generaciones se relacionan con el deporte.

La inversión apoyará la próxima fase de crecimiento de la compañía, enfocada en expandir la Kings League y la Queens League a nivel global, incluyendo la llegada a Estados Unidos. Todo ello, sigue al lanzamiento en 2025 de 5 nuevas ligas regionales en Brasil, Francia, Alemania, Italia y la región MENA, así como un nuevo campeonato mundial de naciones.

Durante 2025, la Kings League generó más de 150 millones de horas vistas de transmisión en directo, y más de 13 000 millones de impresiones en sus canales oficiales de redes sociales, que la convierten en una de las competiciones deportivas más vistas en plataformas digitales a nivel mundial.

Para el ex jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, fundador y presidente de esta competición, la Kings League se ha convertido en un "movimiento global", construido de manera nativa para la generación digital.

"Alignment Growth aporta una experiencia excepcional en medios y entretenimiento, y nuestra colaboración nos permitirá seguir creciendo, llevar la experiencia de la Kings League a nuevas audiencias y explorar la diversificación hacia nuevos deportes", manifestó.

Hasta la fecha, la Kings League ha recaudado más de 160 millones de dólares en financiación total para respaldar su despliegue global y el desarrollo de un ecosistema que ahora incluye siete competiciones regionales masculinas, dos competiciones regionales femeninas de la Queens League y dos torneos anuales de la Kings World Cup, para clubes y naciones.