La Kings League vuelve el 1 de marzo con el lema 'No somos tan cono-cidos pero lo seremos'

Imagen de la lona en Gran Vía. - KINGS LEAGUE

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Kings League anunció este miércoles el regreso de la competición el próximo 1 de marzo en España, y que recupera su formato regular tras una etapa marcada por la proyección internacional, con una gigantesca lona en plena Gran Vía madrileña bajo el lema 'No somos tan cono-cidos pero lo seremos'.

La competición vuelve a captar la atención en una de las arterias más emblemáticas de la capital de España y reafirma su ambición y capacidad para generar expectación desde el primer minuto. El lema hace alusión al desencuentro entre Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid, y Gerard Piqué, fundador de la competición, durante los años más tensos del FC Barcelona de Pep Guardiola y el Real Madrid de José Mourinho, cuando los Clásicos (2010-2013) alcanzaron un nivel más alto de hostilidad.

Esta nueva temporada volverá a reunir a los principales creadores de contenido del país junto a jugadores profesionales en una competición que pretende afianzarse como uno de los formatos más innovadores del entretenimiento deportivo en España. La Kings League arrancará con una primera jornada con un 'opening show' de Jon Z.