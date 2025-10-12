Kiplimo se acerca al récord mundial de Kiptum en el maratón de Chicago

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atleta ugandés Jacob Kiplimo se ha proclamado este domingo ganador de la 47ª edición del maratón de Chicago (Estados Unidos), una prueba en la que por momentos amenazó con batir el récord del mundo establecido en 2023 en la prueba estadounidense por el ya fallecido Kelvin Kiptum.

En medio de una multitudinaria participación de 45.000 corredores, Kiplimo, que empezó a correr la distancia este año y que fue segundo en el maratón de Londres en abril, entró primero en meta y paró el crono en 2:02.23, insuficiente para destronar la marca de 2:00:35 de Kiptum, que murió a principios de 2024 en un accidente de tráfico.

Aún así, el crono sitúa al ugandés como sexto hombre más rápido de todos los tiempos en la distancia. Los kenianos Amos Kipruto y Alex Masai completaron el podio, mientras que el estadounidense Conner Mantz fue cuarto con récord nacional. Además, el vencedor del año pasado, el keniano John Korir, mantuvo el ritmo de Kiplimo hasta mitad de carrera, pero luego abandonó.

Kiplimo, de 24 años, medalla de bronce olímpica y mundial en los 10.000 metros, estableció el récord mundial de medio maratón en Barcelona en febrero, cuando corrió en 56:42.

Por su parte, en la carrera femenina, la etíope Hawi Feysa se impuso a su compatriota Megertu Alemu con un tiempo de 2:14.56, y la tanzana Magdalena Shauri terminó tercera. Feysa ganó el maratón de Frankfurt (Alemania) el año pasado y fue tercera en Tokio este año.

El año pasado, la keniana Ruth Chepngetich pulverizó el récord mundial femenino en 2:09.57 en Chicago, pero este año no participó en la prueba.