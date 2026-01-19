Kiprun presenta 'Kipride Max', la 'experiencia' de pisada más suave para el running diario

Archivo - Kiprun presenta su nueva serie de zapatillas Kipride para lograr una experiencia más suave en el entrenamiento diario. - DECATHLON - Archivo

Kiprun presenta la zapatilla Kipride Max, un modelo para el entrenamiento diario del corredor diseñado para ofrecer la pisada más amortiguada y cómoda creada por la marca especializada en running de Decathlon.

Con una media suela ultrasuave, un 'upper' de calidad premium y una sensación ligera y dinámica en carrera, la Kipride Max pretende establecer un nuevo referente dentro del segmento de máxima comodidad.

Para el equipo de producto de Kiprun, el objetivo era crear una experiencia verdaderamente sensorial. Una sensación inmediata de suavidad sin esfuerzo y de piernas frescas que el corredor percibe desde la primera zancada.

"Desde el principio, nuestro objetivo fue sencillo: perseguir la pisada más suave posible. No queríamos solo una zapatilla bien amortiguada, sino una que se sintiera increíblemente fluida, ligera y divertida. Probamos todo, cuestionamos cada componente y nos quedamos únicamente con lo que aportaba esa sensación instantánea de excelencia", explicó Alexandre Michard, ingeniero de producto de calzado en Kiprun.

Diseñada componente a componente con el objetivo de maximizar la suavidad, la Kipride Max integra las tecnologías de confort más avanzadas de la marca como la media suela ultrasuave Softech+ con sistema SCF M-TPU en strobel y plantilla, lo que reduce las zonas rígidas del interior de la zapatilla para potenciar la suavidad bajo el pie y mejorar el rebote.

Los tests de laboratorio muestran que, respecto a la Kiprun KS900, es un 21% más suave en el talón y un 24% en el antepié, y ofrece un 34% más de amortiguación global y un 69% de retorno de energía. Además, es un 6% más ligera, a pesar de disponer de una amortiguación más generosa para el atleta.

Igualmente, el empeine 'warp-knit' se adapta al pie para un ajuste preciso. Las zonas elásticas en el antepié permiten la expansión natural del pie, mientras que los refuerzos laterales aseguran una correcta sujeción en la zona media.

Gracias a su collar 360° y su lengüeta 3D knit, garantiza una sujeción sin presión y una comodidad superior desde la primera zancada.

Por último, las alas internas en mediopié y construcción del talón para lograr estabilidad y soporte. Integradas en el sistema de cordones, las alas internas envuelven el pie de forma progresiva y uniforme, aportando estabilidad sin añadir rigidez innecesaria.

Un contrafuerte interno minimalista, junto a un collar altamente acolchado, garantiza sujeción manteniendo una sensación suave y mullida.

El lanzamiento de la Kipride Max inaugura la franquicia Kipride, la nueva línea premium de Kiprun dedicada a zapatillas versátiles y cómodas para el running diario.