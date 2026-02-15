Klaebo hace historia en los Juegos con su noveno oro

Johannes Hoesflot Klaebo, Milano Cortina 2026 - Daniel Karmann/dpa

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El noruego Johannes Klaebo conquistó este domingo el oro en el relevo 4x7,5 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, su cuarto título en Italia y el histórico noveno oro olímpico, en una jornada notable para la italiana Federica Brignone, la noruega Anna Odine Strom y el canadiense Mikaël Kingsbury.

Klaebo se quedó solo en lo alto del olimpo de los Juegos de Invierno, a sus 29 años, superando en oros a sus compatriotas Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen y Ole Einar Bjorndalen, con quienes había empatado tras ganar el viernes en los 10 km estilo libre.

Esta vez, el esquiador noruego lideró con autoridad a su país en el relevo, equipo compuesto por Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget y Einar Hedegart, cruzando en un tiempo de 1:04.24.5 el último testigo. Victor Lovera entró después a más de 20 segundos, completando así el podio Francia y, en tercera posición, Italia.

Klaebo, ganador de tres oros en PyeongChang 2018 y dos en Pekín 2022, y también 15 veces campeón del mundo, tiene aún opciones de agrandar su histórico palmarés olímpico en el sprint por equipos del miércoles y la prueba de los 50 kilómetros del domingo.

Por otro lado, la italiana Federica Brignone, de 35 años, ganó su segundo oro en el eslalon gigante, después de ser campeona también de supergigante en la Olympia delle Tofane. La heroína local, que tuvo que superar una grave lesión sufrida en abril, recibió incluso el reconocimiento y la reverencia de sus rivales por el podio, la noruega Thea Louise Stjernesund y la sueca Sara Hector.

Además, el canadiense Mikaël Kingsbury ganó el oro en doble mogul para rubricar su estatus como uno de los mejores en el esquí acrobático, con su quinta medalla en sus últimos Juegos. El japonés Horishima Ikuma presionó por la victoria pero perdió el control y falló el segundo salto. El australiano Matt Graham fue bronce.

Mientras, la noruega Anna Odine Strom ganó el oro en el trampolín largo individual y sumó su tercera medalla en la cita italiana, tras el oro en el trampolín normal y la plata en la prueba mixta por equipos. La plata fue para su compatriota Eirin Maria Kvandal y el bronce quedó en manos de la eslovena Nika Prevc.

Por otro lado, en biatlón, el sueco Martin Ponsilouma fue campeón por delante del noruego Sturla Holm Laegried y el francés Emilien Jacquelin. Mientras, el oro en la prueba femenina fue para la italiana Lisa Vittozzi, acompañada en el podio por la noruega Maren Kirkeeide y la finlandesa Suvi Minkkinen.

En patinaje de velocidad, la neerlandesa Femke Kok ganó el oro y rompió el récord olímpico en 500 metros (36.49), su segunda medalla en Milán-Cortina 2026, tras la plata en los 1000 m que logró precisamente por detrás de su compatriota Jutta Leerdam, quien tuvo este domingo que conformarse con la plata.

Además, Gran Bretaña ganó el oro en cross por equipos mixtos de snowboard con Huw Nightingale y Charlotte Bankes, y se llevaron también los británicos el oro en la prueba por equipos de skeleton, que debutaba en el programa olímpico en estos Juegos, con Tabitha Stoecker y Matt Weston.