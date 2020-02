Klinsmann denuncia cánticos racistas contra uno de sus jugadores

Publicado 05/02/2020 11:01:28 CET

GELSENKIRCHEN (ALEMANIA), 5 Feb. (dpa/EP) -

El entrenador del Hertha Berlín, Jürgen Klinsmann, denunció cánticos racistas por parte de los aficionados del Schalke 04 en contra de uno de sus jugadores, el defensa alemán de origen nigeriano Jordan Torunarigha, en la derrota del equipo berlinés por 3-2 en la Copa Alemana.

Klinsmann detalló que los cánticos se produjeron en "varias ocasiones", y explicó que los árbitros del encuentro fueron informados inmediatamente después de producirse. "El chico fue insultado y acabó superado (por la situación)", declaró.

Torunarigha fue expulsado del partido en el minuto 102 de la prórroga por una segunda amarilla producto de un encontronazo con Omar Mascarell. Antes de su expulsión, tuvo un incidente con el entrenador del Schalke, David Wagner, con el que chocó para luego acabar tirando una caja de botellas al suelo.

Posteriormente, Wagner fue expulsado después de que el árbitro del partido revisara la jugada con el asistente de videoarbitraje (VAR). "No tengo ninguna explicación para la tarjeta roja", comentó Wagner, quien sin embargo quiso disculparse con Torunarigha en caso de que los insultos se hubieran producido. "Estoy con Jürgen, eso no está bien. En nombre del Schalke, me gustaría disculparme con el Hertha y con el jugador", dijo.

Por su parte, el capitán del Hertha, el internacional germano Niklas Stark, también criticó el comportamiento de la grada del Schalke y pidió una clara señal de condena: "Como equipo, como club, en realidad la Bundesliga entera, debemos apoyarlo. Uno debe distanciarse claramente, no es un comportamiento aceptable".