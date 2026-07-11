Klopp acepta ser el nuevo seleccionador de Alemania

Jürgen Klopp - Tom Weller/dpa

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador alemán Jürgen Klopp aceptó "los puntos clave" para convertirse en el nuevo seleccionador nacional de Alemania, según confirmó la Federación de Fútbol su país (DFB) tras una reunión en Nueva York (Estados Unidos).

La DFB confirmó el encuentro del presidente, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, con Klopp "sobre su posible nombramiento como seleccionador nacional". "Durante el encuentro, que resultó muy constructivo, se llegó a un acuerdo sobre los puntos clave de un posible contrato", apunta el comunicado. El cargo al frente de 'Die Mannschaft' lo había dejado vacante Julian Nagelsmann tras caer en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Una semana después de su dimisión, Alemania está cerca de ponerse en manos de un Klopp que dejó en 2024 una etapa brillante en el Liverpool durante ocho años, como campeón de la Liga de Campeones, la Supercopa de la UEFA, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Premier League, la Copa de la Liga (dos veces) y la FA Cup.

El preparador alemán se convirtió después en director global de Fútbol en Red Bull. "Las conversaciones continuarán la próxima semana. Ambas partes confían en que las negociaciones, sujetas a un acuerdo con el actual técnico en Red Bull, puedan concluirse satisfactoriamente", termina la federación alemana.