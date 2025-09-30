Klopp afirma que no echa "nada de menos" entrenar: "En 25 años he ido cuatro veces al cine"

BERLÍN, 30 Sep. (dpa/EP) -

El ex entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund Jürgen Klopp confesó que no echa "nada de menos" entrenar y por "ahora" no tiene pensado regresar a los banquillos, aunque no cierra la puerta a hacerlo más adelante.

"Eso es lo que pienso. Pero no se sabe. Tengo 58 años. Si volviera a empezar a los 65, todo el mundo diría: '¡Dijiste que no volverías a hacerlo!'. Lo siento, ¡lo pensaba al 100% (cuando lo dije!", explicó el alemán sobre volver a entrenar en una entrevista a The Athletic.

Y es que Klopp celebró tener ahora más tiempo libre. "En casi 25 años, he ido dos veces a una boda, una de ellas fue la mía y la otra hace dos meses. En 25 años, he ido cuatro veces al cine, todas en las últimas ocho semanas. Ahora es agradable poder hacerlo", relató.

"Eso es lo que pienso ahora. No echo nada de menos", completó sobre volver a ponerse al frente de un banquillo. "Estuve en tantos países diferentes como entrenador y no vi nada de ellos; sólo el hotel, el estadio o el campo de entrenamiento. Nada más. Ahora puedo irme de vacaciones. Y yo decido cuándo", agregó.

Tras dejar el Liverpool al final de la temporada 2023-24, se tomó un descanso antes de ser nombrado en enero responsable global de fútbol de Red Bull, ocupándose de los equipos de la marca de bebidas energéticas en todo el mundo. En esta entervista, Klopp desveló algunas de las decisiones que ayudó a tomar, como el despido de Marco Rose como entrenador del RB Leipzig y los cambios ordenados en las nuevas instalaciones de entrenamiento del New York Red Bull.