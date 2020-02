Klopp: "Jugar contra el Atlético es una de las cosas más difíciles en la vida para un futbolista"

Publicado 17/02/2020 21:48:54 CET

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha asegurado que jugar contra el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este martes en el Wanda Metropolitano en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, es "una de las cosas más difíciles en la vida para un futbolista", y ha advertido del peligro de confiarse en una eliminatoria en la que la mayoría da a los 'reds' como favoritos.

"Jugar contra el Atlético es una de las cosas más difíciles en la vida de un jugador de fútbol. Es un equipo realmente bien organizado y una máquina de resultados. La gente me dice que este año no es exactamente como era, pero está viviendo un período de transición que es normal y creo que aún están luchando con todo lo que tienen", señaló Klopp en rueda de prensa.

Para el germano, lo que ha jugado el equipo colchonero "hasta ahora en la temporada no fue tan malo como dice la gente y no tiene nada que ver con sus posibilidades mañana". "El equipo que juegue mejor mañana y luego en el próximo partido, que pelee más y que quiera más, irá a la siguiente ronda, y no el equipo que juegue una mejor temporada de la Premier League o LaLiga, es tan fácil como eso", comentó.

Klopp advirtió que "en el momento en que no estás al cien por cien concentrado" ante los de Diego Pablo Simeone "te cierran con dos, tres jugadores, o cuantos necesiten y luego contraatacan". "Si no estás enfocado y concentrado en tu propia ofensiva, entonces ni siquiera tendrás un tiro porque cierran muy bien el centro y defienden de una manera específica", añadió.

Sobre Simeone, bromeó al decir que muchos dicen que está en "el nivel cuatro" a nivel emocional". "Diría que Diego está en el nivel 12 más o menos", indicó, "Es realmente impresionante, durante todos estos ochos años tener aún este nivel emocional", apuntó.

"Sus equipos siempre están organizados a nivel mundial, lo que lo convierte en uno de los mejores. Nos hemos reunido una o dos veces, intercambiamos algunos mensajes después de grandes derrotas o grandes victorias y mañana en un partido realmente competitivo nos encontraremos por primera vez y será interesante, absolutamente interesante", aseguró.

Además, también el preparador alemán recalcó que el Atlético tampoco ha jugado "contra un equipo" como el suyo. "No debemos olvidar eso. Combinamos algunas cosas, no estamos mal organizados, jugamos al fútbol", afirmó.

El técnico 'red' también dejó claro que serán "ambiciosos" y calificó de "impresionante" su actual récord en eliminatorias a doble partido ya que llevan tres finales consecutivas, la de Liga Europa de 2017 y las dos últimas de Champions. "No puedo explicarlo, de verdad. Queremos llegar lo más lejos posible y nos vemos como un equipo que puede llegar a la final, que puede ganar la competición, pero no el único", subrayó.

"Hay una razón por la que el Atlético también estuvo tan a menudo en las finales europeas. Ahora no, pero sí antes y eso sólo demuestra cuánto tiempo han trabajado juntos. Trajeron un gran potencial, algo de experiencia y es completamente normal", remarcó el entrenador del actual campeón de Europa.