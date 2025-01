Klopp: "No seré entrenador de un equipo Red Bull, es un compromiso claro"

14 January 2025, Austria, Salzburg: Juergen Klopp speaks during his presentation as the new Head of Global Soccer at Red Bull Hangar-7 in Salzburg. Photo: Jan Woitas/dpa

SALZBURGO (Austria), 14 Ene. (dpa/EP) -

El técnico alemán Jürgen Klopp insistió este martes que su "compromiso" es no ser entrenador de un equipo de la marca Red Bull, aunque añadió que no puede decir que no volverá a dirigir un banquillo en su "vida".

"No seré entrenador de un equipo Red Bull, es un compromiso claro. El plan es completamente diferente y no seré el sustituto de uno de los entrenadores de Red Bull. Pero no puedo decir que no seré entrenador en mi vida", aseguró Klopp al ser presentado oficialmente como nuevo responsable del fútbol mundial de Red Bull.

El año pasado se anunció que el ex entrenador del Borussia Dortmund y del Livepool ocuparía el puesto en el gigante de las bebidas energéticas. Klopp supervisará las operaciones futbolísticas de Red Bull, que incluyen el RB Leipzig, el Red Bull Salzburgo y el New York Red Bulls, entre otros.

A la pregunta de por qué Red Bull y no otro puesto de entrenador, el alemán explicó que ahora tendrá "un papel diferente". "Siempre he dicho que me encanta lo que hago. Después de mil partidos y ruedas de prensa, quería un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Para esta etapa de mi vida, es el paso perfecto", añadió.

"En este papel quiero compartir toda mi experiencia, ya no la necesito para mí. Cómo funcionará exactamente, ya lo veremos. En el fútbol no hay un plan que funcione para todos los equipos", agregó Klopp.