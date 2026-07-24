Klopp, nuevo seleccionador de Alemania hasta 2030

24 July 2026, Hesse, Frankfurt/Main: Juergen Klopp sits on the podium during a press conference to introduce the new national team head coach. Photo: Florian Wiegand/dpa - Florian Wiegand/dpa

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico alemán Jürgen Klopp fue nombrado este viernes nuevo seleccionador de Alemania, firmando un contrato de cuatro años, hasta 2030, para volver a los banquillos dos años después de abandonar el Liverpool inglés y tras su etapa como director global de Fútbol en Red Bull.

"Jürgen Klopp será el nuevo seleccionador de la selección masculina absoluta. El técnico, de 59 años, ha firmado hoy en el campus de la DFB un contrato de cuatro años y, por lo tanto, dirigirá a la selección nacional en la Eurocopa 2028 y en el Mundial 2030", informó la Federación Alemana en un comunicado.

El Consejo de Supervisión y la Junta de Accionistas de la DFB aprobaron por unanimidad la propuesta de Klopp del presidente de la entidad, Bernd Neuendorf, y del vicepresidente primero, Hans-Joachim Watzke. Así, el entrenador germano, de 59 años, será el sucesor de Julian Nagelsmann en el banquillo de la 'Mannschaft'.

El ex del Bayern dimitió de su cargo de seleccionador el pasado 3 de julio, después de la eliminación de la selección alemana en el Mundial ante Paraguay en dieciseisavos de final. Ahora, Klopp, que no entrenaba desde que dejó el Liverpool al final de la temporada 2023-24, coge las riendas con Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender como ayudantes.

"La selección nacional es capaz de unirnos a los alemanes como casi nada más. Eso es precisamente lo que hace que esta tarea sea tan especial para mí. Estoy agradecido por todo lo que he podido vivir y aprender durante el último año y medio en Red Bull, y por la apertura que ha hecho posible este acuerdo", dijo Klopp en declaraciones publicadas por la DFB.

El ex de Dortmund y Liverpool está "deseando afrontar" esta nueva etapa "tan especial en el fútbol alemán". "Lo abordaremos juntos con humildad y paciencia: formar un equipo que luche por sus compañeros, que disfrute del fútbol y que pueda reunir a la gente de nuestro país con plena convicción", comentó el ganador de la Champions con el conjunto 'red' en 2019.

Por su parte, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, defendió que Klopp "encarna, como pocos, la pasión, la credibilidad y la capacidad de motivar a la gente", después de que la selección alemana no haya ganado una eliminatoria mundialista desde que levantó el Mundial en 2014 y los cuartos de final sean su techo en la Eurocopa desde 2016.

"Tras la dimisión de Nagelsmann, era sin duda nuestra primera opción para el cargo de seleccionador. Por eso nos hemos esforzado sin descanso por contar con él. Quiero dar las gracias a todos los que han allanado el camino para este acuerdo", agregó.

Mientras que el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, destacó que Klopp "ha demostrado durante muchos años al más alto nivel que sabe desarrollar a los jugadores jóvenes y que sus equipos rinden bajo presión". "Además, es un gran motivador que sabrá cautivar a nuestra afición y al fútbol alemán. Estoy deseando trabajar con él", dijo.

Klopp se estrenará en el cargo en el próximo parón internacional, con cuatro encuentros de la Liga de Naciones. Debutará ante Países Bajos el 24 de septiembre en Ámsterdam, y después se enfrentará a Grecia (27 de septiembre) en Augsburgo, a Serbia (1 de octubre) en Múnich y de nuevo ante el combinado heleno en Salónica (4 de octubre).