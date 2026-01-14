Klose cree que Messi o Mbappé batirán su record de goles en los Mundiales

Archivo - 18 December 2022, Qatar, Lusail: Argentina's Lionel Messi (R) and France's Kylian Mbappe battle for the ball during the FIFA World Cup Qatar 2022 final soccer match between Argentina and France at the Lusail Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional germano Miroslav Klose, que ostenta el récord de más goles anotados en Mundiales con 16 tantos, se mostró convencido de que su marca será superada por Lionel Messi "en este Mundial", o por Kylian Mbappé "en el siguiente".

"Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente", dijo Klose en declaraciones publicadas este miércoles por el semanario 'Sport Bild'.

El exdelantero destacó que, tanto a diferencia del astro argentino como del francés, él no era el encargado de lanzar los penaltis en la selección. Klose lidera la tabla de máximos goleadores en citas mundialistas con 16 goles, por delante del brasileño Ronaldo (15). El tercero es el también alemán Gerd Müller, con 14 goles, seguido del argentino Messi que cuenta con 13 anotaciones, y de Mbappé, con 12.

"Creo que todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único jugador que ha jugado cuatro semifinales", comentó Klose, que actualmente es entrenador del Núremberg, equipo de la segunda división alemana. "Esas son algunas de las cosas que me quedan", agregó.

De cara al Mundial 2026, Klose opinó sobre su favorito para ejercer como delantero titular en la selección germana. "Creo que Nick Woltemade lleva ventaja. Ofrece un perfil muy completo", expresó sobre el jugador del Newcastle inglés. Además, se lamentó de la reciente lesión de otro de los posibles delanteros del seleccionado germano, Niclas Füllkrug, cedido por el West Ham United al Milan con la esperanza de sumar más minutos de juego.