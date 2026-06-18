Los Knicks aceptan la invitación de Trump a la Casa Blanca

17 June 2026, France, Paris: US President Donald Trump arrives at the Palace of Versailles to attend an event marking the 250th anniversary of US independence. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

WASHINGTON 18 Jun. (dpa/EP) -

Los New York Knicks, actuales campeones de la NBA, han aceptado la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para visitar la Casa Blanca, según declaró el propietario de los Knicks, James Dolan, a 'USA Today' a última hora del miércoles.

Aún se están ultimando los detalles, pero esta será la primera vez durante los dos mandatos de Trump que un campeón de la NBA acuda a la Casa Blanca ya que los cinco anteriores durante su era presidencial siempre rechazaron la invitación, al igual que otros equipos deportivos debido a su política.

Trump, que nació y se crió en Nueva York, fue abucheado recientemente por los aficionados del Madison Square Garden de la 'Gran Manzana' en el tercer partido de los Knicks correspondiente a las Finales de la NBA ante los San Antonio Spurs.