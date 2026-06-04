Los Knicks y Brunson golpean primero a los Spurs de Wembanyama

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los New York Knicks se llevaron el primer triunfo en las Finales de la NBA 2025-2026 tras imponerse este miércoles por 95-105 a los San Antonio Spurs, una victoria con protagonismo para Jalen Brunson y que permite a la franquicia neoyorquina recuperar el 'factor cancha' en la serie al mejor de partidos.

Los Knicks demostraron su ambición en sus primeras Finales desde 1999, también ante los Spurs, y encadenaron su duodécima victoria consecutiva en los 'playoffs', logrando además voltear un partido que estaba siendo dominado hasta el cuarto final por los locales, donde su estrella, el francés Victor Wembanyama, no estuvo a su mejor nivel pese a sus 26 puntos y 12 rebotes.

Pero el joven pívot terminó el encuentro con un discreto 6/21 en lanzamiento y su labor fue oscurecida por la irrupción de un gran Jalen Brunson, pese a que el base estadounidense sufrió un golpe en la rodilla en el primer cuarto e incluso tuvo que abandonar la pista de Frost Bank Center. Sin embargo, regresó y lideró a los suyos con 30 puntos, aunque le faltó puntería desde fuera, con un pobre 2/9 en triple.

San Antonio fue el que mandó en el electrónico durante muchos minutos y llegó a ponerse 14 arriba tras el descanso, pero entonces llegó la reacción de Nueva York, que lo igualó todo para los doce minutos finales. Brunson tomó las riendas (13 puntos) y los Knicks cerraron el encuentro con un parcial de 0-11 para llevarse el primer triunfo de la serie.