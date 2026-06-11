Los Knicks completan una remontada histórica ante los Spurs y acarician el anillo de la NBA

NEW YORK, June 11, 2026 -- Victor Wembanyama (C) of San Antonio Spurs defends during the final game 4 between New York Knicks and San Antonio Spurs at the 2025-2026 NBA basketball game in San Antonio, the United States, June 10, 2026. - Europa Press/Contacto/Wu Xiaoling

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los New York Knicks vencieron este miércoles, madrugada del jueves en España, por 107-106 a los San Antonio Spurs en el cuarto partido de las Finales de la NBA 2025-26, remontando una diferencia de 29 puntos, la mayor en la historia de los partidos por el título, para poner el 3-1 y acariciar el anillo.

Los de Mike Brown, después de estar abajo por 29 puntos en el tercer cuarto, obraron el milagro en San Antonio, para colocarse a un solo partido de alzar el título por primera vez desde 1973. OG Anunoby entra en la historia de la NBA, al convertir la canasta que le dio el triunfo a los suyos a falta de un segundo para volver a Texas con ventaja este sábado.

El alero británico fue uno de los nombres propios de la mayor remontada en la historia de las Finales de la competición, con 33 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia, y un 7/9 en triples. Acompañó a un Jalen Brunson que volvió a ser el mejor del partido, con 36 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias.

Estos fueron los que desataron la locura en el cuarto parcial, clave para que los neoyorquinos dejaran atrás una primera mitad para olvidar, frente a unos Spurs liderados por el 'doble-doble' de Victor Wembanyama (24 puntos y 13 rebotes), además de otros cinco jugadores en dobles dígitos a nivel de anotación.

A los de San Antonio no les bastó esa casi treintena de diferencia y los 14 triples anotados en los dos primeros cuartos -récord en las Finales de la NBA-. Ni tampoco irse al descanso con un colchón de 27 puntos, la mayor ventaja para un visitante en la historia de las Finales.

Pero los locales, que al descanso parecían tirar la toalla, convirtieron esa frustración en caos y, sin nada que perder, apabullaron a unos Spurs que vieron como 'Wemby' cometía la tercera falta flagrante de los 'Playoffs', y que eran incapaces de cortar la ambición y el hambre de los Knicks, que hicieron estallar de júbilo el Madison Square Garden con la última canasta a falta de 1,2 segundos. Con el 3-1 en la serie, el sábado tienen en San Antonio la primera oportunidad de proclamarse campeones después de 53 años.