Los Knights de Alcobendas representarán a España en los NFL FLAG Championships de Indianápolis

Royal Oaks Knights de Alcobendas - ROYAL OAKS KNIGHTS

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Royal Oaks Knights de Alcobendas (Madrid) representarán a España con su equipo Sub-15 en los 'NFL FLAG Championships Presented by Toyota', competición de flag football organizada por la NFL que tendrá lugar entre el 24 y 26 de julio en el Droplight Grand Park Sports Campus de Westfield, en Indianápolis (Estados Unidos).

Los de Alcobendas lograron clasificarse en el Campeonato de España en noviembre, tras vencer a Camioneros de Coslada en la final. Ahora, Leary Knights, equipo de la sección de flag football de The Royal Oaks Knights, participará en una competición internacional junto a equipos de México, Brasil, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, China, Australia, Nueva Zelanda, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos, país anfitrión.

El equipo español estará compuesto por un roster que incluye buena parte de la selección española Sub-15, entre ellos los quarterbacks Álvaro Campos y Ariadna Mabanag, el blitzer y safety José Martínez, la cornerback Lía Romero, y el receptor Mauro Sánchez. El listado de jugadores lo completan las blitzer y cornerbacks Mara Álvarez y Arwa Darkal, el wide receiver Tiago Romero, y la center Ángela Tarriba. El equipo estará capitaneado por el safety Bernardo 'Berni' Ruiz.

"En la competición participarán los equipos más fuertes del mundo, somos conscientes de lo difícil que será sorprenderlos. Pero precisamente por eso creo que nos va a venir genial, es imposible no hacernos más fuertes con esa competencia", señaló Berni Ruiz, que ya se encuentra en Estados Unidos.

Por su parte, el Head Coach del equipo, Diego Fernández del Rivero, destacó el crecimiento individual de los deportistas "para trabajar en equipo", además de insistir en la actitud con la que afrontarán el torneo. "No vamos a ningún campeonato a divertirnos. A un campeonato vamos a ganarlo, a competir al máximo nivel, a enfrentarnos a algo que nos va a nutrir", apuntó.

Royal Oaks Knights, el primer equipo de fútbol americano en España, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y práctica del deporte juvenil en Alcobendas a través del fútbol americano. Sus orígenes se remontan a 1972, y supone el primer equipo de fútbol americano en España fuera del territorio de las bases militares estadounidenses.