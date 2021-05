Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett entran en el Salón de la Fama

Michael Jordan y Vanessa Bryant en la ceremonia de entrada de Kobe Bryant en el Hall of Fame

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El fallecido Kobe Bryant y los exjugadores NBA Tim Duncan y Kevin Garnett, entre otros, han entrado esta madrugada en el Hall of Fame, el Salón de la Fama, en una emotiva ceremonia aplazada el año pasado por la pandemia de coronavirus y que reconoció el sábado a nueve leyendas del baloncesto.

En total, nueve personas de la 'Clase del 2020', que no pudieron ser homenajeadas el pasado año por culpa de la pandemia de coronavirus, ingresaron en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, con sede en la ciudad de Springfield (Massachusetts).

Además de Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett, también entraron Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Kim Mulkey, Barbara Stevens y Patrick Baumann.

"Lo lograste. Ahora estás en el Salón de la Fama. Eres un verdadero campeón. No solo eres un MVP. Eres uno de los mejores de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso de ti. Te amaré por siempre y siempre. Kobe. Bean. Bryant", afirmó una emocionada Vanessa, viuda de Kobe, levantando el aplauso de todos los presentes, entre ellos el internacional español Pau Gasol, gran amigo de Bryant y su familia, o la estrella Michael Jordan.

Bryant, que falleció el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero en Calabasas (California) junto a su hija Gianna y otras siete personas, fue 18 veces All-Star, cinco veces campeón de la NBA, dos veces MVP de las Finales, dos veces máximo anotador de la liga y una vez MVP. Además, se convirtió en campeón olímpico con Estados Unidos en 2008 y 2012.

Por su parte, Tim Duncan jugó 15 veces el All-Star, fue cinco veces campeón de la NBA, tres veces MVP de las Finales y dos veces MVP. Es el único jugador en la historia de la NBA con más de 1.000 victorias con un mismo equipo, lo que consiguió en sus 19 años con San Antonio Spurs.

En su discurso, Duncan dio las gracias al entrenador Gregg Popovich, el único que tuvo en todo su paso por la NBA. "Coach Pop, apareciste cuando me draftearon y viniste a mi isla. Te sentaste con mis amigos y con mi familia, hablaste con mi padre. Pensé que aquello era lo normal y no lo es. Eres una persona excepcional. Gracias por enseñarme el baloncesto y que no todo es baloncesto", señaló.

También fue homenajeado Kevin Garnett, que en sus 21 años en la NBA fue All-Star en 15 ocasiones, ganó un campeonato, el MVP de la temporada y del All-Star.

Otros de los protagonistas fueron el entrenador Kim Mulkey, que llevó a Baylor Bears a tres campeonatos de la NCAA; el exjugador y exentrenador de Houston Rockets Rudy Tomjanovich, con el que la franquicia conquistó la NBA en dos ocasiones; el malogrado Patrick Baumann, exejecutivo de FIBA y exmiembro del Comité Olímpico Internacional (COI); la exjugadora Tamika Catchings, 10 veces All-Star de la WNBA, campeona y MVP de las Finales en 2012 y MVP de la Fase Regular en 2011; el técnico Eddie Sutton y la entrenadora Barbara Stevens, una de las pocas entrenadoras en llegar a los 1.000 triunfos en el básquetbol femenino de Estados Unidos y campeona de distintos títulos con la Universidad de Bentley.