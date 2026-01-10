Kodro prolonga el bache del Racing y Las Palmas empata en el liderato

Racing de Santander - Zaragoza - LALIGA

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander cayó (2-3) ante el Real Zaragoza este sábado en la jornada 21 de LaLiga Hypermotion y se quedó sin renta en el liderato, igualado a puntos por una UD Las Palmas que empató (1-1) contra el Deportivo de La Coruña.

El equipo cántabro, rival el próximo jueves del FC Barcelona en Copa del Rey, firmó su cuarta jornada seguida sin ganar por culpa de un estelar Kenan Kodro, quien firmó un triplete en El Sardinero. El equipo maño asaltó la casa del líder desde un inicio fulgurante, con un 0-2 ya en el minuto 20, y sacó los tres puntos para acercar la salvación pese al orgullo final del Racing.

Los locales recortaron con los goles de Gustavo Puerta y del recién fichado Manex Lozano, sin tiempo para evitar una derrota que aprieta más si cabe la lucha por el ascenso directo. El Racing, campeón de invierno, se mantiene líder con 38 puntos, los mismos que una Las Palmas que empató con el Dépor (34). Tercero con 36 es el Almería, quien tampoco supo ganar ante el Mirandés (2-2).

En el duelo directo celebrado en el Gran Canaria, Las Palmas y Deportivo se repartieron el premio con un golazo de cada lado. Los gallegos entraron mejor al partido y terminaron viendo puerta con una chilena de Diego Villares que cazó un balón suelto en un saque de esquina. Las Palmas pudo casi de inmediato meterse en el partido, pero Jonthan Viera falló un penalti detenido por Álvaro Fernández.

Antes del descanso, el empuje amarillo dejó el empate de Jesé, con un remate complicado que mandó a la red para marcar su cuarto gol en los últimos tres partidos. El segundo acto siguió entretenido, con alternativas y el regusto de dos aspirantes a Primera, pero los porteros impidieron que el marcador se moviera.

Mientras, la UD Almería rascó un punto en el regreso del fútbol a Anduva, que truncó para los 'rojillos' con el 2-2 de Sergio Arribas de penalti en el minuto 86. Un doblete de Javi Hernández, recién llegado del mercado de invierno, estuvo cerca de firmar la tarde idílica en Miranda, con los locales necesitados en zona de descenso.

Un punto firmaron Andorra y Cultural Leonesa (1-1) para seguir muy pendientes de esa zona roja. El partido tuvo que ser retrasado dos horas por los 20 centímetros de nieve que cubrieron el feudo andorrano. Luis Chacón adelantó al equipo castellano y, de menos a más, los locales empataron por medio de Josep Cerdà.

Con intereses encontrados, el Burgos venció (1-0) al Eibar para mirar hacia arriba y los vascos, después de dos victorias, vuelven a ver de cerca la zona de descenso. Íñigo Córdoba, que había marcado en el primer minuto pero anulado por el VAR, hizo el tanto del encuentro en el 61' y cortó la mala racha en El Plantío.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 21 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Sporting de Gijón 3-2.

-Sábado 10.

Mirandés - Almería 2-2.

Andorra - Cultural Leonesa 1-1.

Real Sociedad B - Albacete 0-0.

Burgos - Eibar 1-0.

Las Palmas - Deportivo de La Coruña 1-1.

Racing de Santander - Zaragoza 2-3.

-Domingo 11.

Leganés - Valladolid 14.00.

Granada - Castellón 16.15.

Málaga - Ceuta 16.15.

-Lunes 12.

Huesca - Córdoba 20.30.