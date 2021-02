Koeman: "Es bueno que Messi, como capitán del equipo, pida más intensidad"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que "es bueno que Messi, como capitán del equipo, pida más intensidad" a sus compañeros después de una "floja primera parte" ante el Elche (3-0) en un partido que se resolvió con un doblete y una asistencia del argentino.

"Todo el mundo ha visto que nos faltaba intensidad y es bueno que Messi, como capitán del equipo, pida más intensidad", dijo Koeman al ser preguntado por los "gestos" del capitán, que presuntamente reclamaba un esfuerzo mayor a sus compañeros dado el empate sin goles hasta el descanso.

Preguntado si los veteranos del equipo habían dado "el paso adelante" que demandó un día antes, el técnico culé sacó a Messi de ese grupo. "Si hablo de los veteranos no es Leo porque su juego y efectividad todavía es impresionante. Hay otros jugadores, con todos los respetos, que tienen que marcar diferencias. Messi sí ha vuelto a demostrar hoy que es un jugador muy importante para este equipo", agregó.

En relación al choque, Koeman fue muy claro. "En la primera falta estuvimos flojos, no tuvimos ritmo de balón aunque tuvimos dos oportunidades muy claras para abrir el marcador. En la segunda parte estuvimos muchísimo mejor, marcamos pronto y el equipo tuvo mucha más profundidad. Se notó la diferencia de la primera y la segunda parte", analizó el neerlandés.

"Sobre todo estaba descontento (en la primera parte) por el ritmo del partido, nuestro juego con balón ha sido un poco lento, la defensa estaba muy atrás cuando perdíamos el balón, dejábamos espacios al rival para correr y todo eso lo mejoramos en la segunda parte. Marcamos tres goles y pudimos marcar más. Muy contento pero no por los primeros 45 minutos", indicó Koeman en la rueda de prensa posterior al partido aplazado de la jornada 1.

La actitud ha sido buena, estuvimos bien, antes del partido ya se les veía metidos pero a veces el contrario no te deja hacer las cosa como quieres. Puede ser, no somos máquinas, somos humanos y a veces jugamos mejor que otros días. El equipo ha demostrado su personalidad y sus ganas en la segunda parte.

"Seguramente al ganar hoy, mañana será diferente", dijo sobre el estado de ánimo de su plantilla". "Es normal (que esté más baja) por perder dos puntos con el Cádiz, era el momento de recortar distancias con los de arriba. Hay que quitar esa mala sensación con partidos y resultados mejores, tal y como hemos hecho hoy", apuntó.

Sobre las rotaciones, Koeman defendió la necesidad de mover el banquillo. "No hay que olvidarse que jugamos muchísimos partidos y también puede entrar el cansancio a un jugador en concreto y por eso hemos hecho los cambios, para buscar más frescura. Siempre buscamos lo mejor para el equipo. Había jugadores como Griezmann que necesitaban descansar porque ha jugado muchos partidos. Es algo normal, no tenemos sólo once jugadores, tenemos muchos más", comentó.

Por último, el preparador blaugrana fue preguntado por Miralem Pjanic, sustituido en el descanso. "Tiene que tener mejor ritmo de balón, saber su posición, pero él no es el culpable aunque le haya cambiado. Los demás tampoco tuvieron buen ritmo pero decidimos cambiarle y pusimos a Dembélé como '10' para abrir más el campo y tener más profundidad", finalizó.