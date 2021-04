Koeman: "La Copa da tranquilidad pero queremos LaLiga"

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha comentado este miércoles en la previa del partido de LaLiga Santander contra el Getafe CF que deben "ganar" la primera de las ocho finales en LaLiga para ganar el título y sumarlo al de una Copa del Rey que da "tranquilidad".

"La Copa puede dar cierta tranquilidad, pero no quiere decir que vayamos a trabajar menos o a poner menos energía en los partidos, no. Queremos ganar LaLiga. Puede haber partido malos, y hay otros equipos luchando, hay partidos complicados, y hay que estar bien", manifestó en rueda de prensa.

"La imagen del equipo en la final fue muy buena, por actitud y nivel de juego, el resultado final. Pero no es sólo este título, llevamos un tiempo mejorando las cosas, según muchos la gente está contenta con el Barça, eso es que trabajamos bien", celebró, en este sentido.

Koeman tiene ahora, entre ceja y ceja, ganar una Liga que vuelve a depender de lo que haga su equipo. "Sabemos que nos faltan ocho partidos, vamos partido apartido. Hemos disfrutado mucho de la final de Copa, de ganarla y sobre todo de la manera en que lo hicimos. Nos tenemos que centrar en LaLiga, un partido complicado en casa en el que tendremos que estar bien. Hay que ganar el partido", recalcó.

"Estuvimos a una distancia enorme de puntos, hemos recuperado casi todos y ahora es momento de seguir y demostrar que podemos ganar la Liga", se sinceró el técnico neerlandés, capaz de hacer una buena remontada tras un mal arranque de campeonato.

En cambio, ahora, ve al equipo jugar bien y asegura que está fuerte. "El equipo ha habido con mucho ánimo. Físicamente el equipo está muy fuerte, por algo hemos ganado bastantes partidos en su último tramo. No hace falta entrenar mucho en estos momentos, porque los datos físicos de los jugadores son impresionantes", relató.

"Hay que seguir con la misma energía en los partidos. Es un calendario difícil, pero si seguimos a este nivel, en el juego sin balón, podemos aspirar a muchas cosas", auguró.

Por otro lado, preguntado por la visita del agente de Memphis Depay a Barcelona, aseguró: "No hablo de fichajes, ni de los jugadores que queremos fichar ni de jugadores con los que nos queramos seguir. Me concentro en los ocho partidos de Liga. No es momento de hablar de jugadores que no están".