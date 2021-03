Koeman: "Habrá Liga hasta la última jornada"

Coach of FC Barcelona Ronald Koeman during the UEFA Champions League, round of 16, 2nd leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Barcelona (Barca) on March 10, 2021 at Parc des Princes stadium in Paris, France - Photo Jean Catuffe / DPPI

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha mostrado convencido de que habrá lucha por LaLiga Santander "hasta la última jornada", y ha incidido en la importancia de "no mirar la tabla" y pensar solo en el siguiente partido, en este caso el de este lunes ante la SD Huesca en el Camp Nou.

"Siempre he dicho que es una temporada muy larga. No es normal los puntos que ha sacado el Atlético en la primera vuelta, tuvieron muchísima efectividad. Cuesta, y nuestra trayectoria desde el último partido perdido fuera en Cádiz ha sido buena, hemos mejorado. Hay Liga y hasta la última jornada. Todo va a ser complicado para nosotros, para el Madrid y para el Atlético", declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció que el equipo está "bien" y "con muchas ganas" ante una nueva oportunidad. "Vamos a jugar un día raro, sabiendo todos los resultados y que tenemos que ganar para luchar por ganar LaLiga. Tenemos que estar muy concentrados y preparados porque no hay partidos fáciles", dijo.

"Hay que ganar mañana. Estamos recortando distancias y es una demostración de que hemos mejorado y de que ningún equipo tiene partidos fáciles. Lo más importante es no mirar la tabla. Sabemos que no podemos fallar mucho más; el Atlético está fuerte, el Real Madrid está ahí también. Tenemos que pensar en nosotros mismos partido a partido", apuntó.

A pesar del nuevo tropiezo del Atlético en el Coliseum, el preparador neerlandés no cree que hayan bajado su nivel. "No me gusta hablar de otros equipos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, recortar distancias. Estamos en un buen momento, pero nos falta jugar el partido de mañana. El Atlético es un equipo muy competitivo y no veo que hayan bajado mucho. Han sacado muchísimos puntos y les faltó efectividad ayer, porque tuvieron el partido para ganar. En Getafe tuvieron muchas oportunidades claras, como nos pasó a nosotros. Es un equipo fortísimo y tenemos que luchar hasta el último partido para ganar".

"Tenemos la experiencia de que no es fácil seguir este ritmo de partidos. Lo importante es ir partido a partido, prepararnos bien para cualquier partido. Hoy sale el sol, mañana puede llover. Debemos seguir con la energía que están demostrando todos los jugadores y ser humildes, seguir el camino que estamos haciendo. Debemos centrarnos en nosotros mismos en vez de mirar a otros. Cualquier equipo durante una temporada tiene altibajos, y los que tienen menos 'bajos' son los que ganan el campeonato", añadió.

Así, explicó que el equipo está "muy metido". "Y no por los resultados de los demás, sobre todo por nuestra mejoría. Se nota en el campo esa energía en los datos, se nota en nuestro juego sin balón", afirmó. "Es un partido complicado. Tenemos que estar bien, porque el Huesca va último, pero he visto bastantes partidos últimamente y no lo pone fácil. Va a apretar y presionar y tenemos que estar mentalizados para ganar", expuso.

También reconoció que la actitud del partido en París es "lo máximo que se le puede pedir a los jugadores". "Debemos tener más efectividad, que es cuestión de tiempo. Si analizamos dónde hemos perdido puntos innecesarios esta temporada, fue mucho por falta de efectividad, aunque tenemos muchas oportunidades. Hasta me dijeron que en la remontada del Barcelona 6-1 contra el París no tuvieron las oportunidades que hemos tenido nosotros", manifestó.

"TENDRÉ QUE REUNIRME MÁS ADELANTE CON LAPORTA"

Por otra parte, alabó la progresión de su compatriota Frenkie de Jong. "Es un jugador que va a estar muchos años por aquí. Su mejoría está ahí y se siente más responsable en el Barça. A pesar de que todavía es joven, coge la responsabilidad en los partidos. Para ser extranjero, hay que tener experiencia. Frenkie ha mejorado muchísimo y está haciendo una temporada buenísima. No se puede hacer más", expresó.

Precisamente, el holandés y Leo Messi son los dos jugadores apercibidos de sanción y podrían perderse el partido ante la Real Sociedad si ven la quinta amarilla ante el cuadro oscense. "No es momento para pensar en eso, porque no quiero decir que el partido de mañana sea más fácil que el del domingo. Cada partido depende de nosotros mismos. Hay que estar concentrados. El partido que viene es el más importante", indicó.

El argentino, si juega, igualará el récord de partidos de Xavi (767) con la camiseta azulgrana. "Es un número de partidos increíble. Será un gran hito, como el que Xavi logró en el Barça. Con Messi, todo es grande: número de partidos, goles, 'hat-tricks', títulos... Espero que siga agrandando sus cifras en el Barça", deseó.

Por otra parte, Koeman explicó que todavía no ha tenido tiempo para sentarse a hablar con el nuevo presidente de la entidad, Joan Laporta. "No he hablado aun con el 'presi' porque hay muchos partidos y debe ser oficial aun que sea presidente. Hablamos algo en París, pero tenemos que reunirnos más adelante. No son cosas para explicar fuera, sino que son de dentro del club", apuntó

Por último, tampoco quiso valorar la posibilidad de la llegada de Jordi Cruyff a la dirección deportiva. "Son cosas del club, el 'presi' tiene que decidir su equipo. Conozco bien a Jordi, a su familia, y puede ser un candidato. Habrá momento de hablar", subrayó.