Koeman: "Hay penalti clarísimo, tenemos VAR para esto"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que en la primera parte no estuvieron a su nivel en la derrota (2-1) ante el Real Madrid este sábado, pero destacó la reacción y "mentalidad" de pelear hasta el final, con opción de sacar algo positivo y con una dura crítica por un penalti "clarísimo" no pitado.

"No hemos defendido bien en varias jugadas en la primera parte. Tuvimos mucho balón pero el último pase no estuvo bien y no creas el peligro que podemos crear. Ellos han defendido bien y han aprovechado su efectividad con velocidad arriba", dijo.

El preparador azulgrana se mostró crítico en rueda de prensa porque Gil Manzano no señaló un penalti en los últimos instantes de Mendy sobre Braithwaite. "El penalti para mí es clarísimo, lo ha visto todo el mundo, no entiendo un asistente que no lo ve, con la manera en la que se gira Martin tiene que ser falta", afirmó.

"Puede ser que el árbitro no ve la jugada, pero tenemos un VAR para situaciones como esta, para ayudar a los árbitros, porque no pueden ver todo. Hemos perdido, el equipo estuvo mentalmente fuerte y lo hemos intentado hasta el último momento. Hemos tenido el balón al larguero pero merecimos decisiones bien hechas en la situación del penalti", añadió, muy molesto con la acción.

Pese a la derrota y ser superados en la tabla por el Madrid, Koeman apuntó que sigue habiendo Liga. "Sí, queda mucha Liga, porque hemos demostrado que luchamos. Es complicado pero vamos a reaccionar y a luchar hasta el último partido", afirmó, volviendo al tema del penalti para apuntar que sus jugadores están "tristes".

"No soy el único, los jugadores se sienten tristes por la decisión del árbitro en este penalti, algunos llevan muchos años en el Barça y no sé si es en plan de 'una vez más'. La semana que viene hay un título un juego, tenemos que mejorar cosas", terminó.