Koeman: "Hay tanta movida con la Superliga que lo mejor es no opinar"

"Si alguien que tiene que hablar de este tema, es claramente el presidente"

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, no ha querido opinar demasiado sobre la posible creación de una Superliga europea y, ante "tanta movida" que hay, prefiere no juzgar aunque sí está de acuerdo con su jugador Gerard Piqué en que el fútbol pertenece a la afición.

"Hay tanta movida desde ayer que lo mejor es no opinar. Pueden pasar muchas cosas, nadie sabe qué pasará. Había equipos que estaban dentro que ahora no quieren seguir en este tema. Hay que esperar, yo lo que quiero es lo mejor para este club", señaló en rueda de prensa.

Koeman aceptó las preguntas sobre la Superliga, fundada inicialmente por 12 clubes de los que, ahora mismo, quedan tres --Real Madrid, Juventus y FC Barcelona-- ante la huida del resto. Pero, por ello, no quiso mojarse a nivel personal.

"Es normal que me preguntéis por el tema, pero hay tanta movida por las reacciones de la gente, que hay que esperar a ver cómo queda al final este tema. No me sorprende, nosotros queremos lo mejor para nuestro club", reiteró.

Además, negó ser el portavoz del club y apeló al presidente, Joan Laporta, a dar la cara. "Yo no soy el portavoz. El portavoz siempre es el presidente, mi trabajo es preparar al equipo. Si hay alguien que tiene que hablar de este tema, no soy yo. Es claramente el presidente", se sinceró.

Un Laporta que le puso al día de la Superliga, en privado, pero que no ha atendido a los medios todavía para hablar del tema. "El presidente me llamó ayer y hablamos, me explicó el tema. A los jugadores, no lo sé. Tampoco me interesa, de momento, porque jugamos mañana un partido", explicó el neerlandés.

Eso sí, Koeman aseguró que está de acuerdo con el tweet de Gerard Piqué --"El fútbol pertenece a los aficionados. Hoy, más que nunca", escribió el central catalán en sus redes sociales.

Por otro lado, Koeman sí volvió a pedir a los estamentos del fútbol que se proteja a los jugadores. "LA UEFA habla mucho pero no escucha a los equipos, entrenadores ni jugadores sobre el número de partidos. Lo que les importa es el dinero. Hasta en España tendríamos que hablar sobre los partidos y sus horarios, mañana jugamos a las 22.00 horas. No siempre se hace lo mejor para el jugador, y hay que protegerle", pidió, de nuevo.