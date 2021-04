Koeman: "He hablado con Mingueza y no hay problema"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, explicó su enfado con Mingueza este jueves en la goleada (5-2) contra el Getafe, más peleada de lo que apuntó por momentos y que dejó esa tensión en el orden defensivo local, además del gran recital de Leo Messi.

"Salimos fuertes, con buena posición de balón y aprovechamos el balón a la espalda como en el primer gol de Messi y había más jugadas de estas. Entiendo el bajón en la segunda parte, con 3-1, ellos no presionaron mucho y había balón pero no espacios", dijo en rueda de prensa en el Camp Nou.

"Ellos aprendieron de la primera parte, nos costó tener ritmo y defensivamente nos bajamos un poco en la concentración y siempre se puede complicar. No hay que tener problemas al final del partido, menos mal que hemos sentenciado", añadió.

El técnico explicó además su enfado con Mingueza y el cambio del jugador poco después. "Había unas jugadas ya que no estaba bien. El cambio no ha sido por eso, es un jugador que está haciendo una gran temporada, pero tenemos que jugar con tres atrás, y son cosas que hay que aprender. He hablado con él y no hay problema", dijo.

"Si no jugamos como tenemos que jugar el culpable soy yo, pero hemos cambiado a Piqué que ya estaba hablado solo 45 minutos y Lenglet ha sido por tarjeta y por dejar entrar a otros. Con dos goles de diferencia siempre se puede complicar", añadió.

Además, Koeman fue preguntado por la actuación, con doblete, y el futuro de Messi. "La decisión está en las manos de Messi, es un gran jugador, nunca baja, puede ser que baja un poco su concentración pero no se nota en su juego, en su efectividad, hoy ha sido otra vez decisivo y ojalá que siga más años", confesó.

Por otro lado, el técnico culé elogió el partido y la temporada de Busquets. "Lleva muy buena temporada, le ha costado entrar, es bueno tener a tres en su espalda, para construir en el centro del campo. Es muy listo", terminó.