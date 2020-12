Koeman: "He visto a mi equipo con dudas"

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, admitió que vio a su equipo con "dudas" tras empatar con el Valencia CF (2-2) este sábado en el Camp Nou, además de pedir un "paso adelante" a los más jóvenes para no caer en la "irregularidad".

"No creo que hayamos dado un paso atrás en actitud, pero sí en nuestro nivel. Hubo irregularidad durante el partido, no hemos estado bien durante todo el partido, perdimos el control, perdimos balones en defensa y vi al equipo con dudas. La edad de muchos jugadores puede influenciar al no tener esa experiencia, y esto es un trabajo con tiempo donde los jóevenes sobre todo tienen que madurar", analizó.

Preguntado por el primer gol del Valencia, el técnico culé lamentó que Diakhaby rematase "solo solo". "Por lo menos tienes que saltar y defender bien esas jugadas a balón parado" (...) Al margen de esto, creo que hemos tenido momentos de buen fútbol, hubo ciertos momentos que al perder el balón nos crearon peligro defensivamente. Ahí estuve pensando en jugar con tres atrás para controlar más el partido en ese sentido", dijo.

"Tenemos que saber lo que el partido necesita, me preocupa porque -sobre todo con el resultado de 2-1-, no siempre debemos atacar y marcar goles. Hay partidos donde no es posible marcar más goles y debes controlarlo. Dejamos espacio a la espalda y tuvimos que haber tenido el balón para no hacerlo tan complicado", añadió.

Preguntado por la Liga y las opciones de pelear por el título, Koeman recordó que "faltan muchos partidos". "Todavía no (está perdida). "Es muy complicada para todos los equipos por este calendario. Hay equipos de arriba que en dos meses puede ser que estén abajo", avisó.

"El calenadrio es muy apretado para todos los equipos y más para los grandes que juegan en Europa. La distancia es bastante grande pero hay que luchar y dar lo máximo para recuperar los puntos", sentenció Koeman, que también quiso explicar la suplencia de De Jong y el cambio por Busquets en el tiempo de descanso.

"Tuvo molestias este viernes y según nuestros médicos era un riesgo jugar desde el principio. En mi opinión pensaba que era lo mejor sacar a Frenkie (De Jong) al descanso. No cambiamos a Busquets porque lo hiciera mal, también nos permitía jugar de forma diferente en ataque", finalizó.