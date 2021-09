Koeman: "Memphis se siente muy responsable de no marcar"

Ronald Koeman, head coach of FC Barcelona, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Cadiz CF and FC Barcelona at Nuevo Mirandilla stadium on September 23, 2021, in Cadiz, Spain.

Ronald Koeman, head coach of FC Barcelona, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Cadiz CF and FC Barcelona at Nuevo Mirandilla stadium on September 23, 2021, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que, a pesar de los rumores sobre su posible destitución, solo le preocupa el hecho de "ganar partidos", empezando por el de este domingo ante el Levante, y ha reconocido que Memphis Depay se siente "muy responsable" de no haber marcado ante el Cádiz, además de confirmar que Ansu Fati tendrá "15 minutos como máximo" en el Camp Nou.

"Hay jugadores que tienen efectividad en su juego. Memphis Depay se siente muy responsable de no marcar, y no tiene que estar obsesionado. En el partido contra el Cádiz creamos cuatro o cinco ocasiones muy claras. Necesitamos más gol, nos cuesta crear. Dependes de jugadores que tengan uno contra uno, y en los últimos tiempos perdimos jugadores que tenían efectividad", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador neerlandés se mostró muy contento por el regreso de Ansu Fati a la convocatoria. "Es muy importante, primero por el jugador, que ha estado mucho tiempo fuera. Queremos darle minutos y va a jugar máximo 15 minutos. Hay que seguir el plan y no tener prisa para evitar problemas. Ojalá que vaya bien", subrayó.

Sin embargo, recalcó que no piensa arriesgar con él. "Falta mucho para estar como ha estado. El tiempo que ha estado fuera no se puede recuperar en dos partidos. Lo más importante es el jugador. Estará recuperado a mitad de noviembre, depende de su estado. Es un jugador que nos va a dar mucha calidad, pero poco a poco", añadió.

Sobre su comunicado previo al duelo ante el Cádiz, afirmó que desde entonces no ha hablado con Joan Laporta. "Desde aquel día no ha pasado nada. Hablamos en el avión del partido de Cádiz y nada más", dijo. "El presidente es la persona más importante del club, puedo opinar. Tengo que estar metido en el trabajo, ganar partidos. Lo demás, no me interesa", continuó.

"Hace tiempo que no estoy muy metido en leer la prensa. Sé los rumores que hay y lo único que tenemos que hacer es ganar partidos. Hay nombres, pero tengo que poner la energía en cosas que puedo controlar. No puedo perder energía en cosas que no puedo controlar", apuntó.

Este domingo, Koeman no podrá estar en el banquillo por su expulsión en el Nuevo Mirandilla. "Me gustaría estar, sobre todo en momentos difíciles. Tenemos que estar unidos, necesitamos tres puntos, porque nos darán más tranquilidad. No me quiero quejar de este tema, tengo que aceptarlo. Espero que esto no se repita. Es complicado, porque hay momentos conflictivos y tengo que aprender y estar más tranquilo, pensar en el equipo y en el partido. También soy humano, a veces es complicado aceptar decisiones", expresó.

En otro orden de cosas, se mostró "de acuerdo" con Gerard Piqué sobre las quejas por la acumulación de partidos. "Me parece perfecto que los jugadores se quejen por esto. Que alguien hable como Gerard o Sergi Roberto es importante. Volviendo de Cádiz, son solo 40 horas hasta el partido del domingo. Los jugadores tienen que defenderse", señaló, además de hablar de la 'rebelión' de los jugadores contra el mensaje 'es lo que hay'. "No hay diferencia de opiniones. Con el mensaje general están de acuerdo, y eso es lo más importante", indicó.

Por último, adelantó que Gavi jugará ante el cuadro granota. "Hay gente joven muy buena, con un gran futuro. Solo tenemos 17 jugadores disponibles, siete posiciones en las que nos sobra gente, pero en otras posiciones no tenemos casi a nadie. Estamos limitados. Es un jugador joven que ha demostrado en muy poco tiempo tener sitio aquí", concluyó.