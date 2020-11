Koeman: "¿Messi? A cualquiera le sacan una imagen andando"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha evitado cualquier tipo de polémica con su jugador Leo Messi y ha asegurado que a cualquiera se le puede sacar una imagen "andando", en relación al debate surgido a raíz del partido contra el Dinamo de Kiev.

"A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni he visto ni me interesa, su actitud es muy buena. Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro", aseguró Koeman en rueda de prensa.

Una imagen que ha circulado por las redes, en la que Messi no presiona, en el descuento del triunfo (2-1) sobre el Dinamo en el Camp Nou. Pero, sin cortar la secuencia, acto seguido sí fue a presionar al jugador que tenía cerca, en un duelo prácticamente ganado.

"Leo es un gran jugador, le queremos poner en el campo donde pueda hacer daño al contrario. Es importante sobre todo en ataque. Ha jugado en varias posiciones, como falso '9' o como extremo, y siempre crea problemas al contrario", señaló Koeman, ya pensando en el césped.

"Es un ganador y como todos pasas momentos más complicado o que no entra el balón por ciertas cosas, pero está muy metido en este tema. Todavía tiene mucha calidad, es importante en nuestro juego ofensivo. Sé que ha marcado de penalti, estamos habituados a que marque diferencias y aún es un jugador muy decisivo", reiteró.

Con Messi, seguramente, afrontará el regreso a LaLiga Santander, contra un Real Betis del que recela. "Cada partido es importante. Juegan bien a fútbol, han ganado y perdido, pero será complicado. Tenemos que estar bien, sobre todo bien en los errores hechos contra Kiev. Hay que estar más metidos y organizados", aseguró.

Y deben ganar. Si no, habrá más críticas. "Los equipos como el Barça deben estar arriba, si no lo estás hay críticas y las asumo. La temporada es larga, hay que trabajar partido a partido", reconoció el técnico culé.

"Pero, claro, necesitamos los tres puntos y tranquilidad. Pero no sé si después de ganar hay tranquilidad en este club, en el que pasan muchas cosas. Nuestro trabajo es estar preparados para todo", argumentó.

En esa preparación entra la petición a sus jugadores de buscar más el disparo lejano, y no tener como única vía al gol el pase desde dentro del área. "Tenemos jugadores que buscan siempre el pase dentro del área, hay que buscar el disparo lejano, pero no voy a cambiar a un jugador en dos meses, lo estamos trabajando", señaló.

Preguntado por la portería, alabó a sus dos guardametas habituales. "Neto ha demostrado ser un gran portero para este club, quitando el gol del Alavés. No hemos tenido prisa para poner a Marc, no forzamos. Pero ha sido importante para él jugar su primer partido con tanto trabajo y tantas jugadas en las que nos ha salvado. Ha estado fantástico", comentó sobre Ter Stegen, que volvió al equipo tras su lesión y tres meses de ausencia.

Por otro lado, tampoco quiso polémicas con el bético Joaquín, quien aseguró guardar mal recuerdo de Koeman de su etapa en Valencia. "Entiendo que es un tema muy interesante para vosotros, pero no me mojo. Si quiere hablar más es su problema, pienso en el partido, no en cosas individuales o del pasado", sentenció.