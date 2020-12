Koeman: "Messi descansa porque ya no habrá más momentos para hacerlo"

"Cuando no hay dinero, hay que dar oportunidades al fútbol base"

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha señalado que Leo Messi descansará ante el Ferencváros, este miércoles en la Liga de Campeones, porque "ya no habrá más" descanso para él en los recientes partidos, y porque el equipo está ya clasificado para los octavos de final de la competición.

"No es habitual, lo entiendo. Pero en este calendario, había dos momentos para descansar para Leo, el de Kiev y el de mañana. A partir de mañana ya no habrá más momentos para descansar", apuntó en rueda de prensa.

En este sentido, dio más motivos para que el '10', junto a Ter Stegen o Coutinho, descansen. "También estamos clasificados e influye en la decisión, así podemos probar otros jugadores y el partido del sábado es muy importante", señaló, pensando en el Cádiz.

Todavía sobre Messi, acepta que le sancionaran con amarilla por quitarse la camiseta pero, como homenaje al difunto Maradona que era, opinó que deberían quitársela. "Ya sabemos que hay normas... Todo el mundo sabe porque lo ha hecho. La decisión final no es mía, pero si fuera mía quitaría la amarilla", manifestó.

De cara al duelo en el Puskás Arena de Budapest, cree que lo más importante, el pase, ya está hecho. "Lo más importante era clasificarnos para la siguiente ronda, ya lo hicimos en Kiev. Pero la mentalidad, cuando estás en el Barça, debe ser la de ganar todos los partidos. Queremos quedar primeros en nuestro grupo, tenemos tres puntos de ventaja sobre la Juventus y nos faltan dos partidos", avisó.

"Espero un partido complicado, tienen jugadores de mucha calidad arriba. Tenemos la experiencia del primer partido, donde estuvimos muy bien y con uno menos sobre el campo marcamos. Hay que hacerles daño en los espacios que siempre existen. Para ellos es partido importante, y la sensación que tuvieron contra la 'Juve' fue buena, jugaron bien y tuvieron el empate hasta el último momento", se cercioró.

Un choque en el que tendría otra oportunidad Martin Braithwaite. "Por el trabajo que ha hecho, Martin ha merecido jugar. Además, hay partidos en LaLiga donde necesitas más un '9'. Está trabajando bien y se merece jugar, aunque hay competencia con la gente de arriba", manifestó.

Por otro lado, espera poder volver a contar con el lesionado Gerard Piqué en esta temporada, tras el tratamiento al que el central someterá a su rodilla. "Creo que podremos contar con él, pero no sé la fecha. Pero espere que juegue algunos partidos esta temporada", apuntó.

En cuanto a las lesiones en la defensa, con Umtiti y Araújo todavía fuera, y Sergi Roberto con dos meses de baja más allá de la de Piqué, de más larga duración, le restó importancia. "Para mí es más mala suerte que otra cosa", comentó.

"La situación económica ha influido en este sentido y tenemos que usar lo que tenemos. Hay que dar oportunidades a los jóvenes como Araújo o Mingueza. Cuando no hay dinero hay que dar oportunidades al fútbol base", añadió, en este sentido.

También comentó la actualidad del club, en concreto que se hable de él entre los precandidatos a la presidencia, con las elecciones marcadas para el 24 de enero. "No me incomoda, tampoco es algo nuevo. Cuando hablaba con el Barça para ser entrenador, sabía que habría elecciones. Para mí no es una situación incómoda, tengo un contrato de dos años", apuntó.