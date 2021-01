Koeman: "No hay problema en que Messi no decida su futuro ya"

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que no están "nerviosos ni preocupados" por el hecho de que Leo Messi no quiera desvelar todavía su futuro, y ha apelado a centrarse en el partido de LaLiga Santander de este domingo ante el Huesca, un equipo que ha perdido varios encuentros "injustamente" y que planteará un duelo "complicado".

"Hay que ver su situación. En la entrevista ha dicho que no quiere tomar las decisiones ya, hay que respetarlo. Es libre para llevar el tema y de decidir cuando él quiera. Siempre va a demostrar que quiere hacer lo mejor para el equipo y para ganar los partidos. Creo que no hay ningún problema si él no decide ya. No estamos nerviosos ni preocupados", declaró en rueda de prensa. "Leo está bien, entrenó el 30 y el 31. No tiene molestias en el tobillo, está preparado, alegre y con muchas ganas. Es importante para nosotros", continuó.

Además, sabe que "es normal que el equipo tenga dudas" tras el nuevo tropiezo ante el Eibar. "Fue un partido en el que después te preguntas cómo es posible que no hayamos ganado; depende de la efectividad del equipo, de cometer menos errores... El equipo tiene ganas de cambiar el chip, y estamos cerca de esto. En los datos somos los mejores, pero lo que cuentan son los goles. Tenemos que tener también un poco más de suerte", apuntó.

Por ello, apeló a no confiarse ante el Huesca. "Sabemos que cualquier partido es complicado, que hay mucha competencia. A pesar de ser el último en la tabla, han demostrado en muchos partidos que han perdido injustamente. Tenemos que estar preparados para un partido complicado donde hay que mejorar como equipo en varios aspectos", expuso.

Ahora, enero será un mes clave para saber si pueden seguir vivos por el título de LaLiga Santander. "Hay muchos partidos fuera de casa. Soy realista; si tenemos una distancia de 11 puntos, hay que esperar, y no se pueden perder muchos más puntos. Si ellos llevan una temporada tan regular, será complicado. No se puede perder ni un partido más si se quiere luchar por el campeonato", subrayó.

Por otra parte, reconoció la "mala suerte" de la lesión de rodilla de Philippe Coutinho. "Siempre ha sido un jugador importante y lo va a ser. Tiene que recuperarse, pero será una baja importante. Hay que ver cómo podemos solucionar su ausencia", explicó. "Coutinho, Ansu Fati, Piqué, Sergi Roberto... Todos han sido titulares, nos falta gente", recordó.

Sobre la falta de gol, rechazó cargar de responsabilidad exclusivamente al francés Antoine Griezmann. "La efectividad no le falta solo a Antoine, hay más delanteros a los que le falta. Necesitamos más goles y ser más efectivos a balón parado. Creamos cada partido mínimo seis oportunidades claras", señaló.

"TENEMOS EL PLAN, PERO TIENE QUE DECIDIR EL NUEVO PRESIDENTE"

Koeman también se acordó de Eusebio Sacristán, en coma inducido tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. "Estamos pendientes de su estado. Ojalá que se recupere de su problema. Es un gran tío y quiero dar muchos ánimos y mi apoyo tanto a él como a su familia", señaló, deseando además a todos "muchos éxitos y mucha salud" en 2021.

Sobre sus deseos para el nuevo año, lo tiene claro. "Espero partidos de fútbol con público. Nos falta ambiente, nos falta un mundo normal. Sabemos que es el mes de las elecciones a la presidencia, y esperaremos a ver qué pasa en el futuro. Tenemos muchos partidos y no hay tiempo para pensar en otras cosas", indicó.

"Si no viene alguien, será por tema del club, por dinero. Junto con Ramon Planes, nos hemos preparado para el futuro, hablamos de gente joven, de posiciones en las que hay que mejorar la calidad... El plan lo tenemos, pero al final lo tiene que decidir el nuevo presidente", dijo sobre el mercado de fichajes, reconociendo que tendrán muy pocos días para decidir desde que se conozca quién será el próximo presidente.

En este sentido, confesó que podrían estar buscando una cesión para algunos jugadores. "Sin decir nombres, para algunos estaría bien. Tienen complicado jugar en este club. Queremos reforzar la plantilla", desveló, y aseguró que "no" se arrepiente de haber dejado marchar a Luis Suárez al Atlético. "Siempre he destacado su calidad. La decisión estaba tomada por el club y por su parte", indicó.