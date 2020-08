Koeman: "No sé si tengo que convencer a Messi"

"No queremos la imagen del Bayern" "Un jugador con 31 ó 32 años no está acabado y todavía puede dar mucho"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, prometió "cambios" en la primera plantilla culé porque no pueden permitirse "la imagen" ofrecida ante el Bayern Múnich y dejó clara su intención de contar con Leo Messi, al que "no sabe si tiene que convencer" porque "tiene un año más de contrato".

"No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor jugador del mundo y siempre quieres tener al mejor en tu equipo. Por mi parte, como entrenador, me encantaría trabajar con Messi porque te gana partidos. Si saca el rendimiento que él siempre ha demostrado estaríamos contentísimos si quiere quedarse. Tiene todavía contrato y es jugador del Barcelona. Pero a partir de hoy hay que hablar con él", dijo Koeman en su presentación.

"Vamos a trabajar y hablar con varios jugadores si tenemos que tomar decisiones. Ojalá que Messi siga más años aquí. No hablo de jugadores en concreto -salvo Messi porque es diferente-. Hay jugadores con contrato, primero tengo que hablar con ellos y luego -si hay cosas más claras- se dirán, pero aquí no voy a hablar sobre si esos jugadores seguirán o no", añadió el flamante técnico culé.

"No me gusta individualmente de los jugadores. Lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor para el club. Tenemos que buscar la plantilla más fuerte posible. Hay jugadores que tienen una cierta edad y (la prensa) puede tener ciertas dudas sobre el rendimiento, pero hay que respetar a todos los jugadores. Y si hay que tomar decisiones, tomaremos decisiones. Todo ha ido muy rápido", indicó el técnico neerlandés.

Además, Koeman no tiene previsto hacer una revolución en la plantilla. "En principio no vengo a cambiar la columna vertebral del equipo. Un jugador con 31 ó 32 años no está acabado y todavía puede darle mucho al club. Lo que tenemos que hacer es buscar el mejor equipo para ganar partidos. Sólo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí. Si alguno no quiere que vaya al club y lo diga. Nada más", sentenció.

"No hablo de fichajes, no hablo de jugadores que no están aquí. Lo que tenemos que hacer es mirar a nuestra plantilla, dónde hay posiciones que mejorar, pero primero tenemos que mirar lo que tenemos aquí. Eso es lo más importante. No puedo opinar si estamos interesados en algún jugador del Ajax y de la selección, porque hay muchos más", agregó.

Preguntado por sus sensaciones tras la firma del contrato, el técnico culé dijo que se trata de "un día para estar muy feliz y orgulloso". "Todo el mundo sabe que el Barça es mi casa, voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo tan grande como este. Es un reto, no es fácil estar en Barcelona porque siempre se exige el máximo. Así me gusta, hay calidad suficiente para poder exigir al máximo de resultados y títulos", afirmó.

"He firmado ya, ahora sí soy entrenador del Barcelona. A partir de ahora sí vamos a trabajar en tener un equipo fuerte, hay que hacer cambios, la imagen del otro día no es la imagen que queremos. Entonces tenemos que trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía el Barça es el mejor club del mundo, es un sueño y el sueño se ha hecho realidad. A partir de ahora a trabajar para poner arriba al Barcelona", espetó.

"SOY HOLANDÉS Y A LOS HOLANDESES NOS GUSTA TENER EL BALÓN"

En relación a su estilo de juego, Koeman recordó su origen y la escuela que le formó como jugador. "Soy holandés y a los holandeses nos gusta tener el balón, mi pensamiento es tener el balón, dominar e intentar jugar bien al fútbol y al final lo más importante es ganar el partido", apuntó.

"He aprendido de muchos entrenadores como jugador, tengo experiencia como entrenador en muchos equipos y creo que estoy capacitado para entrenar al Barcelona y al máximo nivel. Siempre ha habido conexión entre el Barça y Holanda. A los holandeses nos encanta trabajar en el Barcelona y el fútbol tiene que ser para disfrutar. Eso es lo primero que diré a los jugadores. Hay que buscar trabajo y disfrute. El jugador se tiene que sentir orgulloso de estar en el Barcelona, es un privilegio estar aquí".

En otras cuestiones, Koeman dijo que no puede hacer nada si el nuevo presidente del club no quiere que continúe como técnico. "Hay que poner la energía en cosas que tienes en tus manos. Lo único que puedo hacer es sacar buenos resultados. Hay elecciones, lo sé, pero ya veremos. No puedo hacer nada y como entrenador nunca tienes seguridad", manifestó.

"Puede venir un presidente nuevo, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Jugar bien y ganar partidos. Si yo gano, seguramente, el próximo presidente tendrá más dudas y ojalá que siga conmigo de entrenador", finalizó Koeman, que prometió "días diferentes" tras el día "triste" de la eliminación ante el Bayern y aseguró que no le temblará el pulso a la hora de dar la alternativa a los jugadores. "No habrá dudas si lo merecen", finalizó.