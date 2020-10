Koeman: "No somos el máximo favorito pero podemos llegar lejos"

Fútbol/Liga Campeones.- Koeman: "No somos el máximo favorito pero podemos llegar

Fútbol/Liga Campeones.- Koeman: "No somos el máximo favorito pero podemos llegar - MIGUEL RUIZ/FCB

"Puede ser que en este momento el rendimiento de Messi pueda ser mejor"

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha manifestado que su equipo no es "máximo favorito" a ganar la Liga de Campeones, en la que debutan este martes contra el Ferencváros húngaro, pero que pueden "llegar lejos".

"Estando en el Barça hay que jugar para ganar títulos. Pero hay más equipos fuertes, y hay que demostrarlo. Sabiendo que no somos el favorito máximo por lo que ha pasado últimamente, pero podemos llegar lejos", manifestó en rueda de prensa.

Abren su andadura ante un rival de menor entidad, el Ferencváros húngaro, aunque no cree que sea un partido fácil "viendo el físico de los rivales". "Pondremos un equipo fuerte para ganar el partido. No pensamos en hacer descansar a gente para el sábado, porque esperamos un rival complicado", aseguró.

El siguiente sábado tendrá lugar el Clásico, pero dejó claro que no piensa en ello en estos momentos. "No hay una semana más importante que las demás. Queremos empezar con buen pie, ganando el partido, y tener tranquilidad. Nos preparamos para un partido en casa, y es importante ganar en casa", señaló sobre el duelo europeo.

Además, tras perder en Getafe en LaLiga, recordó que "siempre hay presión por ganar". "Sabemos la situación del club, fuera del campo, pero nosotros no podemos influir en ello. Sí podemos influir en el nuevo sistema, es normal que haya momentos complicados pero somos optimistas para mañana", se sinceró.

Cree también que la mala suerte de Leo Messi de cara a gol llegará a su fin, aunque reconoció que su rendimiento podría mejorar. "Puede ser que en este momento su rendimiento pueda ser mejor, pero viendo al jugador día a día está feliz, entrenando bien y concentrado", comentó.

"Quiere jugar y ser el capitán, en ese sentido ni una queja. Y luego también hay mala suerte, el balón al poste pudo entrar. No tengo ninguna duda del rendimiento de Messi", añadió en este sentido sobre el '10'.

También se mostró prudente sobre Ousmane Dembélé. "Estoy de acuerdo, tuvo demasiadas pérdidas en la primera parte del partido, pero es su manera de arriesgar y de jugar, y de ir por dentro. Pero había mucha gente y le dije que fuera más abierto, y en la segunda parte estuvo mejor. Trabaja para ganarse minutos y partidos, pero hay competencia en ataque", le avisó.

"No estoy decepcionado, todos los jugadores intentan dar el máximo. Claro que tenemos que mejorar cosas del juego, pero entrenamos con intensidad. Veo al grupo contento, aunque no por el último resultado, como es normal. Puedo hacer críticas pero no puedo estar decepcionado, hay cosas a mejorar pero es mi trabajo hablar con ellos para mejorar", aclaró.

Más allá de individualismos, ve a su equipo como grupo y quiere abrir la 'Champions' con victoria y sin excusas. "Siempre es importante ganar después de una derrota, y empezar con buen pie y ganar en la 'Champions' es importante, sobre todo por ganar en casa. Para mí es igual de importante este partido que otro, aunque el nombre del rival sea diferente", reconoció.