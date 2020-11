Koeman: "No tengo dificultades para llevar a Messi"

El técnico respeta la opinión de Setién pero difiere en su criterio

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que no tiene dificultad alguna para llevar a Leo Messi dentro del equipo, por lo que no está de acuerdo con su predecesor Quique Setién y, al contrario, tiene "buena relación" con el '10' como capitán del vestuario que es.

"Respeto cualquier opinión. Para mí, Leo es un jugador muy bueno, para mí el mejor del mundo, y veo todos los días su ambición y carácter ganador. No tengo dificultades para llevar a Messi. Cada entrenador es diferente, el carácter es diferente", manifestó en rueda de prensa.

Para Koeman, Messi es el capitán y habla con él "cada semana" de cosas del campo y del vestuario "para tener buena relación". "No estoy de acuerdo con Setién, pero cada uno puede tener su opinión y respeto a Setién y lo que ha vivido. Si opina así, es que para él es así", señaló.

Esta misma semana, Setién aseguró en una charla con Vicente Del Bosque para El País que Messi era "difícil de gestionar". "¿Y quién soy yo para cambiarlo?", opinaba el técnico cántabro, que llegó a mitad de la pasada temporada tras la destitución de Ernesto Valverde.

Por otro lado, Koeman hizo un repaso a la actualidad deportivo del equipo y reconoció, por un lado, que falta algo de acierto ofensivo y, por el otro, que necesitan ganar partidos en LaLiga Santander, sobre todo tras perder contra Getafe y Real Madrid y empatar ante Alavés.

"A mí, personalmente, me llegan comentarios de que la gente está contenta. Creo que es más tema de marcar goles. Somos el equipo que ha creado más ocasiones claras por partido, unas cinco, y sólo marcamos un gol. No estamos contentos con esta cifra, pero estamos trabajando mucho y hay jugadores para mejorar", aseguró.

En este sentido, reconoció que asume las críticas. "Sabemos dónde tenemos que mejorar. Y lo que cuenta es ganar partidos, y en LaLiga tenemos que ganar más partidos, porque no hemos estado del todo bien y no hemos ganado varios partidos. Pero estoy muy a gusto con el equipo y con los jugadores, espero estar mucho tiempo aquí", se sinceró.

Sí que pidió, pese al mal momento económico del club, refuerzos para invierno. "Todos saben mi posición, he dicho varias veces lo que nos falta. Hay que esperar a ver cómo está el club económicamente. Tampoco quiero forzar, porque sé la situación económica del club. Si no es posible, no lo es. Y trabajamos con lo que tenemos", aceptó.

"Marc está entrenando con el grupo, hace casi una semana, algo menos. Le vemos bien, ha estado un tiempo fuera y está trabajando bien. Mañana por la mañana tenemos entreno, habrá lista de convocados y decidiremos el equipo. Hay que esperar hasta mañana", comentó sobre Ter Stegen, recuperándose ya de su lesión y cerca de obtener el alta médica.

En cuanto al cambio generacional en el equipo que está llevando a cabo, comentó que debe "proteger" a los jóvenes. "Pedri lo hizo muy bien contra el Madrid y contra la Juventus, pero tampoco puede jugar todos los partidos. Hay que protegerle, también a nivel físico. Pero están habiendo cambios en el equipo y si hay gente joven es porque merece jugar", señaló.

EL DINAMO, PLAGADO DE BAJAS

De cara al partido de este miércoles en la Liga de Campeones, contra el Dinamo de Kiev en el Camp Nou, reconoció no saber los detalles del reglamento de la UEFA pero, lo cierto, es que el Dinamo llega con el mínimo de 13 jugadores del primer equipo debido a un brote de coronavirus en la plantilla.

"El Shakhtar también tenía bajas por COVID contra el Madrid y ganó al Madrid. Tenemos que prepararnos bien", avisó el técnico neerlandés. "Hemos hablado y sabemos que el Dinamo tiene problemas por COVID. Hay que esperar a los resultados. No sé las normas ni reglamentos de la UEFA, tenemos que preparar el partido y ojalá que juguemos mañana", comentó al respecto.

"Los objetivos son siempre los mismos, jugar bien al fútbol, crear oportunidades de marcar y sobre todo ganar los partidos de 'Champions' en casa. Vamos bien, con 6 puntos, y queremos seguir en ese sentido", aseguró.

También quiso despedirse de su amigo Toni Bruins Slot, fallecido este lunes. "Tuvimos amistad hasta los últimos días, le deseo lo mejor a su familia. Aquí en el Barça fue un ayudante fantástico. Su conocimiento del fútbol era increíble. Y era una persona de maravilla. Le vamos a echar de menos", se sinceró.