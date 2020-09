Koeman: "Es positivo que Messi, el capitán, pida unidad"

Sobre Dest: "Es joven, ha jugado 'Champions' y nos será muy útil"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha calificado de "positivo" e "importante" que Leo Messi, como capitán del equipo, haya pedido unidad en el barcelonismo y haya pasado página, o esa sea la voluntad, a las críticas hacia la Junta Directiva tras negarle su marcha y ver salir a su amigo Luis Suárez.

"No sé si después de las declaraciones de Leo tendré una vida tranquila como entrenador del Barcelona, siempre hay algo. Pero es muy importante y positivo que el capitán se muestre en ese sentido, que pida que haya unidad", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, tras saber de las declaraciones tranquilizadoras y buscando unidad y paz de Messi, aseguró que "siempre es positivo" tenerle en ese estado. "Ojalá que estemos más tranquilos que con lo que hemos vivido últimamente", reconoció.

"No sé si tengo todo en mis manos para que sea feliz", opinó sobre el '10', aunque hará todo lo posible para que así sea. "Hay que buscar el mejor equipo para él y para que pueda brillar. Buscarle una posición para que dé el máximo rendimiento, como siempre", apeló.

"En lo que he visto estas semanas, Messi vive por el fútbol y vive de ganar, hasta en los entrenamientos. No hay otro remedio que ganar para que Messi sea feliz en este equipo", sentenció al respecto.

Eso sí, en cuanto a su sistema 4-2-3-1 con Messi de 'falso 9', pocos cambios hará. "Lo importante es jugar en un sistema en el que todos estén cómodos. Es una posibilidad, pero no a menudo, la de cambiar el sistema. Hay que respetar a los contrarios, saber dónde nos pueden hacer daño, pero mirarnos más a nosotros. Y saber qué hacer, desde nuestro sistema, si el rival tiene un plan A o plan B", manifestó.

"Queremos jugador a dominar, a presionar al contrario y buscar un rendimiento alto. Este último año el rendimiento en casa ha sido muy bueno y fuera ha bajado bastante. Pero lo que pasó el año pasado no me interesa. Estamos con confianza y hay que demostrarlo fuera", aportó.

En su segundo partido de LaLiga Santander, visitarán al Celta en Balaídos, un feudo complicado. "Esperamos un partido difícil. Me han dicho que los últimos años no ha podido ganar en Balaídos, quiere decir que es complicad. El Celta es un buen equipo, con buenos jugadores, y tendremos que estar bien y hacer un buen partido para ganarles", aseguró.

CUENTA CON DEMBÉLÉ

Por otro lado, aseguró que cuenta con Ousmane Dembélé. "No ha jugado de inicio porque Ansu ha demostrado ser un jugador muy bueno para este equipo, debe esperar su oportunidad. Estuvo mejor físicamente en las primeras semanas, pero hoy ha entrenado bien y ha hecho mucho. Voy a contar con él", aseguró.

No así, parece, con un Rafinha que tendrá complicado jugar. "Para los jugadores a los que no se les ve muchas posibilidades, es mejor buscar una salida. Es el caso de Rafinha, que ha estado fuera cedido, no puedes ir siempre cedido. El otro día estuvo en la lista, esta vez, no", opinó.

"Martin sí me sirve", aseguró sobre tener a Braithwaite, ya recuperado, como delantero centro. "Pero me gustaría tener a dos por posición. Leo y Griezmann pueden jugar de '9', pero no son tan delanteros centro como Martin. Buscamos uno más", aseguró.

Aunque duda de si es más prioritario fichar un '9' o un central, posición que ve "cortita". "En características de tipo de jugador somos un poco débil en el tema de centrales. Con Gerard, con Lenglet y Araujo es 'cortito'. Por eso hemos subido a Santi Ramos del Barça B, para tener un central más", comentó, sin acordarse de Umtiti, lesionado.

SERGIÑO DEST, A PUNTO DE FIRMAR

Un refuerzo claro para la defensa será el lateral derecho Sergiño Dest, quien está ya pasando la revisión médica. "Casi seguro va a estar, sí, contaremos con un lateral joven. Es bueno tener gente joven para el futuro de este club, tendrá que competir contra los otros laterales que tenemos. Es joven, ha jugado partidos de 'Champions' y después de firmar nos será muy útil", auguró.