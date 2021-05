Koeman: "Quiero y puedo seguir si tengo la absoluta confianza del club"

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que quiere seguir como técnico azulgrana si cuenta con "la absoluta confianza del club", y ha explicado que hay "margen de mejora" y que los aficionados pueden estar "muy ilusionados" con la próxima temporada, además de afirmar que este domingo, ante el Celta, deben "creer, ganar y esperar" para seguir con opciones de lograr el título de LaLiga Santander.

"Hemos hablado del Barça, del equipo, de la temporada y de los últimos resultados. Hemos quedado para hablar después de la temporada", confesó sobre su reunión esta semana con el presidente Joan Laporta. "Después de la temporada es un momento oportuno para hablar. Yo quiero seguir, estoy contento, veo margen para mejorar cosas. Es un camino que no acaba esta temporada; hay datos impresionantes del equipo. Hay muchas cosas positivas, y decir que estábamos en el momento perfecto y que dos semanas después era horrible no es justo", añadió.

En este sentido, apeló a "analizar la temporada entera". "Cómo estaba el equipo, qué hemos hecho, sabiendo las dificultades que hemos tenido... Estamos decepcionados por momentos en los que pudimos ser líderes en LaLiga y no lo hicimos. Para cualquier entrenador lo importante es poder trabajar en un club cuando tienes la absoluta confianza del club. Puedo y quiero seguir si es así", subrayó.

En otro orden de cosas, el preparador neerlandés, que está "muy tranquilo", reconoció que se siente "muy apoyado" por sus futbolistas. "Me siento muy apoyado por el vestuario, y esto siempre es complicado, porque hay jugadores a los que no damos muchos partidos. Siempre intento dejar las cosas claras y hay que tomar decisiones que no dejan a todo el mundo contento", indicó.

Además, puso el caso de Óscar Mingueza como ejemplo de que el club está por encima de todo. "Pienso en el club. Dejo jugar a Óscar Mingueza con el B mañana a pesar de nuestra situación, y hay que dar gracias al jugador, porque ha querido ayudar al B a poder subir. Hay que destacar esto", manifestó.

Sobre las pocas opciones de luchar por el título, Koeman explicó que deben confiar. "Es importante creer, ganar todos los partidos que nos faltan y esperar. Sabemos que por los últimos resultados, nuestras opciones de ganar son pequeñas, pero si todavía queda algo hay que luchar", señaló. "No hemos tirado LaLiga, porque estábamos a 12-13 puntos. Gracias a que Real Madrid y Atlético también han tirado puntos pudimos remontar. Tuvimos opciones en el partido del Granada, perdimos una oportunidad grande, pero fue un partido", expresó.

"No estoy decepcionado con mis jugadores, para ellos ha sido una temporada muy complicada. Hay 5-6 jugadores de esta plantilla que han perdido casi 35-40 partidos entre todas las competiciones, hemos podido fichar un solo jugador... Siempre he intentado sacar a los mejores, pero se pueden discutir los cambios. La afición ha visto un equipo que ha hecho esta temporada partidos fantásticos, y el equipo ha demostrado tener mucha hambre. Hay que reconocer que en un par de momentos claves no hemos ganado, no hemos estado al nivel que teníamos que estar, pero el equipo tiene futuro", apuntó.

Así, cree que el nivel subirá el próximo año si hacen las incorporaciones que esperan. "Si podemos fichar a quien nosotros creemos que nos hace falta para dar otro paso, creo que pueden estar muy ilusionados con el equipo el año que viene", expuso.

Por último, espera que el equipo pueda ser menos dependiente de Leo Messi. "No puede ser que dependamos solo de Leo Messi, necesitamos que más jugadores marquen más goles. Pero somos el segundo equipo de Europa que ha marcado más goles, solo el Bayern está por encima. Somos el equipo con más oportunidades creadas junto al City. Hay que mejorar el porcentaje, los centrocampistas y los demás atacantes tienen que tener más efectividad", concluyó.