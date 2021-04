Koeman: "Es un resultado muy decepcionante"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, afirmó que la derrota ante el Granada (1-2) es un resultado "muy decepcionante" porque les impide depender de sí mismos para conquistar el título de Liga y aseguró que "no dijo palabras feas al árbitro" para haber sido expulsado.

"No creo que mi expulsaión haya perjudicado al equipo. No me he equivocado... Según el acta he faltado al respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar y creo que sólo comenté varias jugadas siempre de manera respetuosa hacia él. Quiero que me digan qué palabras he usado porque no he usado palabras feas. Ni una vez", indicó el técnico culé.

"La expulsión me afecta porque no es justa. La asumiría si hubiera faltado al respeto no yo no he hecho nada malo. Esto que dice el árbitro no es así. Hay que esperar sobre este tema y no puedo decir nada más", zanjó Koeman sobre la roja directa que vio en el minuto 66 de partido.

Preguntado por el duelo ante los rojiblancos, el preparador culé sacó un análisis muy claro. "En la segunda parte dominamos el partido, no pudimos marcar el segundo gol para sentenciar y creo que -para mí- analizando los dos goles en contra fueron a causa de una falta de concentración en defensa", apuntó.

"Nos ha costado los puntos en ese sentido porque a un lado no marcamos el 2-0 y en el otro tampoco estuvimos acertados en defender bien y cerrar los espacios. Nos ha costado el partido...", lamentó nuevamente Koeman en la rueda de prensa ofrecida en el Camp Nou.

"Es claro que es un resultado muy decepcionante, es un golpe durísimo porque dependíamos de nostros mismos con esa victoria y hubiera elevado la moral. Ahora tenemos que analizar bien lo que hemos hecho mal hoy y preparar el partido del domingo porque será crucial. Marcará el final de temporada", subrayó sobre el duelo en Mestalla.

En relación a los cambios en defensa, como la titularidad de Umtiti, Koeman explicó que "como en todos los equipos hay cambios y hay temas de cansancio, llevamos muchísimos partidos y nada más. Siempre intento poner el mejor equipo según muchas circunstancias".

Por último, el entrenador del Barça desveló que estuvo "hablando con varios jugaores después del partido" -no con todos por protocolo anticovid- y por eso he dicho que es importantísimo volver a ganar porque el partido del domingo es crucial por nuestras aspiraciones para intentar ganar el campeonato".

"Hay que asumir la derrota y pensar en qué hemos hecho mal para luego volver a luchar para ganar. Tenemos que poner energía, aprender y mejorar cosas para seguir adelante. Todavía hay mucho en juego y ningún equipo tendrá partidos fáciles. Hay que estar a nuestro nivel y tiene que ser altísimo porque tenemos un partido contra el Valencia", sentenció Koeman.