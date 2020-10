Koeman: "El reto es tan grande que pido tranquilidad y tiempo"

"Ojalá juegue Cristiano Ronaldo, por su fama y calidad"

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que el reto que tiene en el banquillo blaugrana es "tan grande" que únicamente pide "tranquilidad y tiempo" para llevar a cabo su proyecto, tanto en LaLiga como en Europa, donde este miércoles visitan a la Juventus del dudoso Cristiano Ronaldo.

"Cuando hablaba con el Barça para ser entrenador, sabía que no sería un reto fácil. Por los cambios a hacer, por el tema del COVID-19 y el tema económico. Pero el reto es tan grande, que sólo pido tranquilidad y tiempo porque estamos cambiando muchas cosas", aseguró en rueda de prensa en Turín.

Además, tras perder el Clásico, defiende que jugaron bien hasta el penalti del 1-2. "En el partido contra el Madrid, durante 60 minutos el equipo estuvo muy bien. A partir del 1-2, fuimos peores. Pero antes tuvimos oportunidades para ponernos por delante, vi al equipo con mucha ambición", celebró.

"No me arrepiento nada de mis declaraciones", aseguró, tras ser avisado de que Competición podría sancionarle por sus quejas del VAR. "Dije lo que dije y no quiero hablar más de ese tema. Más importante es el partido de mañana", comentó de cara al duelo ante la Juventus.

Un partido que no cree que sea "decisivo". "Es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos en este campeonato. Es importante sacar un buen resultado, y con el fútbol que queremos, y tener y crear oportunidades. Respetamos mucho al contrario, es un partido de alto nivel", manifestó.

"Siempre queremos a los mejores en el campo. Ronaldo es un gran jugador, no sé si por el tema del corona está en condiciones de jugar. No es mi problema ni decisión pero ojalá que esté, por su fama, calidad, y por ser un gran jugador. Si está, es una razón más para estar preparados", comentó sobre CR7, duda por haber sufrido coronavirus y que está a la espera de obtener un resultado negativo.

En cuanto a la nueva Juventus de Andrea Pirlo, le deseó suerte al técnico italiano y aceptó que tienen similitudes. "Más fácil es opinar de Pirlo como jugador, llevaba años siendo un gran jugador en el centro del campo y dio éxitos a varios equipos. Como entrenador no puedo opinar mucho. Si tiene la oportunidad de entrenar a un grande como la Juventus, es por algo", apuntó.

"Si tiene algo como yo, es que hemos cambiado cosas. Hay que pedir tranquilidad y tiempo. En la Juventus hay gente con mucha experiencia, en defensas son muy fuertes pese a sus bajas. Arriba tiene gente de calidad, Dybala es un gran jugador que te puede complicar la vida, y Morata está metiendo goles. En el centro hay grandes 'peloteros'. Mucha calidad", destacó del rival.