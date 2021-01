Koeman: "Riqui Puig ha tenido mucha personalidad"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, destacó la "personalidad" de Riqui Puig para tirar el quinto y definitivo penalti en la tanda contra la Real Sociedad (2-3) que le ha dado a los culés el billete para la final de la Supercopa de España, además de subrayar el "orgullo" que siente por cómo han competido sus futbolistas.

"Ha sido un partido muy intenso y es importante tener partido así porque coges experiencia. También la coges si hay tanda de penaltis, porque nos servirá para mejorar cosas y para confiar en nosotros mismos", analizó Koeman en la rueda de prensa posterior al encuentro, que terminó con 1-1 tras la prórroga.

"Para ganar en los penaltis hay que tener un gran portero porque Ter Stegen ha parado los tres primeros y eso es un paso importante para nuestras posibilidaes. Luego Riqui Puig tuvo mucha personalidad para tirar el quinto. Es importante que lo marcara para estar en la final", añadió el entrenador culé.

"Estoy muy orgulloso de este equipo porque si cuentas todas las bajas en este momento es importante tener gente por detrás que puede cumplir. En todo los sentidos hemos cumplido hoy, ya sé que la Real tuvo sus oportunidades, y nosotros podemos decir que hemos sido 'justitos' vencedores después de los penaltis", reconoció.

Por otro lado, Koeman no tiene preferencias sobre el rival para la final y sí mostró su preocupación por el tiempo de recuperación. "Ha sido un partido muy intenso, se ha llevado hasta el último minuto esa intensidad y ha sido abierto, los dos buscamos la victoria y ahora tenemos que recuperar. Iremos a Sevilla, así lo decidimos", dijo

En otras cuestiones, el preparador blaugrana también destacó la figura de Ousmane Dembélé, uno de los mejores del choque. "Está físicamente muy bien y ha demostrado que en 120 minutos puede estar a este nivel, ha tenido mucho desgaste pero eso quiere decir que está muy bien. Es un jugador que nos da mucho por su profundidad, por su uno contra uno y ojalá que siga en ese sentido", comentó.

Otro de los que recibió elogios fue Araújo. "Está mejorando mucho en poco tiempo. Sobre todo su tranquilidad y su personalidad atrás, también está mejorando con balón y yo creo que está en el buen camino. Tiene que seguir trabajando día a día porque todavía es un jugador joven, como Mingueza, son futuro del club", manifestó.

"Si ellos tienen los dos pies en el suelo porque esto tiene que empezar por ser humilde su trayectoria será larga. Es importante porque juegan en uno de los mejores equipos del mundo y es una responsabilidad grande para un jovencito. Pero de momento está bien y está demostrando que tiene mucho futuro aquí", agregó sobre Araújo.

Por último, sobre la tanda de penaltis, Koeman explicó que son "una lotería". "Los jugadores llegan cansados y deben tener la confianza necesaria. El único mensaje que les he dicho es que no dudaran. Al final sí hemos tenido la tranquilidad para ganar y también ha sido gracias a Ter Stegen", finalizó Koeman, que no dio pista sobre la participación de Messi en la final. "Hay que esperar a los próximos días para saber si está en condiciones de jugar".