Koeman, sancionado con dos partidos por llamar "personaje" al cuarto árbitro

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha sido sancionado este viernes por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con dos partidos de suspensión por haber llamado "personaje" al cuarto árbitro del partido que les enfrentó el pasado jueves ante el Granada FC.

Según el acta del colegiado del encuentro, Pablo González Fuertes, el técnico del Barça dijo "vaya personaje" al cuarto árbitro en protesta por una determinada acción. El entrenador neerlandés, que fue advertido minutos antes por el cuerpo arbitral, acabó expulsado en ese mismo instante por sus comentarios.

Koeman no podrá dirigir a los suyos ni en Valencia, ni frente al Atlético de Madrid, dos partidos clave para los culés en su pelea por el Campeonato Nacional de Liga, aunque la entidad blaugrana ya ha presentado un recurso para evitar la sanción o -al menos- para que se vea reducida.

"Según el acta he faltado al respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar y creo que sólo comenté varias jugadas siempre de manera respetuosa hacia él. Quiero que me digan qué palabras he usado porque no he usado palabras feas. Ni una vez", indicó Koeman al término del choque.

"La expulsión me afecta porque no es justa. La asumiría si hubiera faltado al respeto, pero yo no he hecho nada malo. Esto que dice el árbitro no es así. Hay que esperar sobre este tema y no puedo decir nada más", zanjó Koeman sobre la roja directa que vio en el minuto 66 de partido.