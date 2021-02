Koeman: "El Sevilla se lleva demasiado premio"

Ronald Koeman, head coach of Barcelona, during Semi-finals round of Copa del Rey, football match played between Sevilla Futbol Club and Futbol Club Barcelona at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium on February 10, 2021 in Sevilla, Spain.

Ronald Koeman, head coach of Barcelona, during Semi-finals round of Copa del Rey, football match played between Sevilla Futbol Club and Futbol Club Barcelona at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium on February 10, 2021 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, lamentó la derrota cosechada ante el Sevilla FC (2-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y aseguró que su oponente se lleva "demasiado premio" para el choque de vuelta y apuntó que "no se puede criticar" al equipo debido al "desgaste impresionante" que han tenido en el último mes y medio.

"Es un resultado en contra, está claro, el Sevilla se lleva demasiado premio. Yo he visto a un Barca que ha jugado bien, que ha creado la primera gran oportunidad antes del 1-0. Hemos hecho de todo, hemos creado ocasiones, hemos presionado mucho en la segunda parte y no puedo culpar al equipo por el desgaste que ha hecho. Falta otro partido e intentaremos ganar y jugar la final", indicó el neerlandés en rueda de prensa.

"El partido de vuelta será complicado con 2-0. Un gol fuera de casa vale mucho y hemos tenido oportunidades para marcar, pero su portero estuvo bien. Sin embargo, creo que este Barça en casa es capaz de cualquier cosa", añadió Koeman, que confirmó que Lenglet no tenía problemas físicos después de no haber disputado un solo minuto ante sus excompañeros.

"No tiene problemas físicos Lenglet, ha sido una decisión de jugar con Mingueza y Umtiti. Hay muchos partidos y poca gente atrás. Hay que intentar tener a todo el mundo disponible. Umtiti tuvo dos jugadas en las que dejamos demasiado espacio en el primer gol, pero ya desde el medio campo, y en el segundo gol le dije a mi defensa que siguiera corriendo. Nosotros no jugamos al fuera de juego, no ha sido una buena indecisión. Umtiti estuvo bien, ha cometido fallos como todo el mundo pero esto es parte del fútbol. No es justo ir a por él. Perdemos todos y cuando ganamos, ganamos todos", agregó.

¿"El árbitro? En general estuvo bien Mateu Lahoz, pero claro siempre hay dudas. Sobre todo con la jugada del penalti porque todo el mundo me ha dicho que es penalti. Tengo que creer a la gente y no sólo ha sido gente del Barça... no sé por qué el VAR no ha entrado. Ellos han hecho bastante faltas, en el medio del campo que casi eran tarjeta, pero han defendido bien y son un equipo fuerte. Tienen una gran plantilla pero nosotros pudimos ser superiores en la segunda parte y eso nos da esperanzas para el partido de casa", agregó.

Además, Koeman se justificó al haber dejado tres cambios por hacer. "He hecho dos cambios porque el equipo estaba bien y no tenía razones para cambiar. No vi a mis jugadores muy cansados y por eso no cambié. Un gol en contra no quiere decir que sea fallo nuestro. Jugamos contra grandes equipos, y defensivamente hemos estado bien".

"Tuvimos oportunidades pero no entraron. Hemos hecho de todo para marcar un gol, pero no fue así. Tener un calendario de tantos partidos y tantos viajes es difícil y estoy impresionado por el desgaste que ha hecho mi equipo en el partido de hoy. No tengo dudas de mis jugadores, no nos pasará factura anímicamente (...) Claro que prefiero perder un partido de Liga y ganar en Copa, pero en general no se puede criticar al equipo porque su esfuerzo ha sido impresionante", finalizó Koeman.