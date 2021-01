Koeman: "Si Dembélé juega como hoy tiene muchas posibilidades de jugar"

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, valoró de manera positiva el partido de su equipo este domingo, "quitando los últimos 20 minutos", en la victoria (0-1) ante el Huesca, y reconoció que le gusta un jugador como Dembélé en su once.

"Es un jugador que nos falta, porque nos falta Ansu Fati, que es también un delantero que puede jugar en banda. Sobre todo por la calidad de estos jugadores, que dan profundidad, uno contra uno, pueden jugar en diferente banda. Para mí es importante tener siempre uno arriba con profundidad. Si Dembélé está como hoy y físicamente está bien tiene muchas posibilidades de jugar", dijo en rueda de prensa en El Alcoraz.

El técnico holandés se mostró contento con gran parte del partido. "Quitando los últimos 20 minutos, estuvimos bien en nuestro juego. Hemos creado bastante peligro, no es fácil ante un equipo muy cerrado. Tuvimos la tranquilidad de cambiar de banda, hemos hecho un gran gol, tuvimos cuatro ocasiones más para distanciar con dos goles. Nos ha faltado esto", apuntó.

El preparador azulgrana reconoció que les faltó una vez más la sentencia. "Al final sufrimos un poco, no han creado mucho, había centros que hemos defendido bien. Si no sentencias antes siempre sufres un poco", afirmó, después de jugar con el 0-1 desde el minuto 27 y no lograr la sentencia ante el colista.

"Confío en cada jugador de mi plantilla. Tenemos que elegir entre Braithwaite y Griezmann, Braithwaite lo ha hecho bien, pero no quiere decir nada la suplencia de Griezmann", añadió sobre la ausencia del francés en el once ante el Huesca.

Por otro lado, Koeman explicó dónde se puede mejorar de cara al gol. "Podemos mejorar en nuestro último pase, en coger buenas posiciones en el área. Contento con el gol de De Jong porque queremos que nuestros centrocampistas entren en el área. Esperamos tener más efectividad porque ganas los partidos más fácil", dijo.

"Este mes es importantísimo para nuestras aspiraciones, muchos partidos fuera de casa, si ganamos esos partidos podemos luchar, pero depende también de los resultados de los demás", terminó, aún a 10 puntos del liderato en Liga del Atlético de Madrid.