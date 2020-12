Koeman: "Si pierdo, perderé por mis cosas y por mi filosofía"

Sobre coger a un Barça en crisis: "No puedes esperar a que todo funciones, mi momento era ahora"

BARCELONA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman ha asegurado que lo más importante es ser fiel a su filosofía de juego y poner sus ideas en el césped, por mucho que puedan llevar a la derrota, y por otro lado ha explicado que aceptó ir a un Barça en reconstrucción porque era "su momento".

"Lo mejor es tener confianza en ti mismo, pensar cómo quieres llevar las cosas y ser fiel a ti mismo porque, al final, si pierdes tu cargo y has cambiado, es un poco más duro. Si pierdo, pierdo por mis cosas y por mi filosofía", se sinceró en una entrevista a la Revista Barça recogida por Europa Press.

Y esa confianza en su juego, en sí mismo, le llevó a aceptar el cargo cuando las cosas ya no pintaban bien. "Hay cosas que seguramente piensas un poco diferente. Quizás la oportunidad de poder entrenar al Barça era ahora o nunca. Ya tengo 57 años, ya hace muchos años que soy entrenador, tampoco quiero acabar entrenando con 70 años. El momento era ahora", reconoció.

"Tenía el sueño de entrenar al Barcelona. Creo que tampoco puedes esperar el momento que todo funcione bien. Si un equipo tiene muy buenos resultados, un equipo no cambia de entrenador. Siempre que hay un cambio es porque la gente no está contenta", comentó al respecto.

Vivo en 'Champions', pero irregular en Liga, tiene claro que conseguir algo bueno en el Barça pasa por conquistar títulos. "Conseguir, estando en un club como el Barça, es ganar cosas. Creo que al final jugamos para ganar partidos y para ganar títulos. No se dan primas para quedar cuarto, se dan por quedar primero. Es la mentalidad que debe existir aquí, no podemos conformarnos con menos", señaló.

"Es un momento complicado pero hoy en día el Barcelona sigue siendo un equipo que debe ganar, sabiendo que hemos hecho cambios, pero aspiramos al máximo y hay que exigir al máximo. Ha sido la mentalidad y hay que seguir con esta mentalidad", añadió el técnico neerlandés.

En este sentido, tiene claro que cualquier entrenador que llega a un club como el Barça tiene que ganar para que la gente esté contenta. "Claro que puedes tener un buen nombre, lo que has hecho antes como jugador, pero al fin lo que cuenta son los partidos, son los títulos y las cosas que ganas", reiteró.

"Me tengo que ganar a la gente y me he dado cuenta de que las cosas no vienen fácilmente. Creo que hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que dar confianza, hay que dar oportunidades a los jóvenes y hay que valorar después de un tiempo. Uno tiene que trabajar y demostrar como entrenador que es válido", concluyó.