Koeman: "Si tienes un 1-0 y has controlado, hay que defender"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, explicó que su equipo necesitaba la victoria de este domingo ante el Levante y confía en que sus jugadores ganen en confianza, al tiempo que vio normal que defendieran el 1-0 en el tramo final del Camp Nou.

"Nuestro plan era que nos esperábamos presión alta, y era jugar con Busquets delante de nuestros centrales y un medio campo con Coutinho y De Jong, y con los tres de arriba tener profundidad en banda y con Messi más en el centro. Ha habido momentos que lo hemos hecho bien pero la segunda parte ha sido mejor sobre todo en presionar al contrario", dijo en rueda de prensa.

El técnico azulgrana, que negó ninguna polémica con Riqui Puig, explicó que dominaron pero volvieron a perdonar, en un resultado corto que había que proteger y por ello sacó a Umtiti en los últimos minutos. "Tuvimos mucho balón y en el tramo final siempre el contrario arriesga más, había balón parado, con un 1-0 tan corto, hay que defender, sobre todo por su reacción de poner más gente arriba he cambiado para ganar el partido un defensa más, no me importa cómo pero hay que ganar el partido", afirmó.

"Eso son tipo de preguntas para buscar cosas. En toda la vida de ser futbolista, si tienes un resultado de 1-0, que hemos controlado durante mucho tiempo del partido, hay un tramo del partido donde hay que defender, por la actitud del contrario", añadió, preguntado por esa manera de defenderse al final.

Por otro lado, a nueve puntos aún del liderato, Koeman recordó que ahora mismo la prioridad es ganar. "Siempre es importante ganar partidos, nuestra situación en la liga nos falta ganar partidos para cortar distancia. A pesar de un partido complicado la sensación es que hemos trabajado mucho y lo hemos merecido", apuntó.

"El equipo ha hecho el máximo, todavía falta estar más convencidos, tener un poco más de confianza en el juego, pero hemos mejorado mucho en la segunda parte. El portero contrario ha sido el mejor. No puedo tener queja sobre la actitud de los jugadores en este partido. Son tres puntos importantes y ojalá que podamos el miércoles demostrar que podemos jugar mejor y tener más efectividad", terminó.