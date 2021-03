Koeman: "De tener efectividad, nada es imposible"

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado en la previa del partido contra el Paris Saint-Germain, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones tras el 1-4 de la ida en el Camp Nou, que en caso de "tener efectividad" la remontada es posible aunque, para ello, necesiten hacer un partido "redondo".

"Depende de la efectividad, ellos tuvieron mucha en la ida. Salimos a ganar en cualquier campo y siempre creamos oportunidades de marcar. Así que de tener efectividad, nada es imposible", manifestó en rueda de prensa.

Koeman es consciente de que tienen un resultado "malo" en contra, pero asegura que "siempre hay vida". "Dependerá de cómo empecemos el partido, de la energía que pongamos para intentar complicar la vida al contrario", apeló.

Eso sí, pese al ánimo que dio al grupo remontar al Sevilla en la Copa del Rey, cree que no es comparable una gesta con la otra. "No se puede comparar el remontar un 2-0 en casa que un 1-4 fuera de casa. Y el PSG aspira a lo máximo en esta 'Champions'", recordó.

"Para tener una mínima oportunidad de remontar, hay que hacer un partido redondo y tener mucha efectividad. Vamos a intentarlo, jugamos para ganar mañana. De inicio no me conformo con nada. Hay que salir fuertes, crear ocasiones, jugar a nuestro juego. Pero que no nos podamos decir tras el partido que no hemos dado el máximo, eso sería lo peor", se sinceró.

Por otro lado, no quiso presionar a Messi y pidió a todo el equipo que dé el máximo. "Si pensamos en remontar, necesitamos a cualquier jugador a su mejor nivel. Si Leo es capaz de hacer uno de sus mejores partidos, todo es posible. Puede decidir cualquier partido en cualquier momento. Pero no es cuestión de meter más presión a Leo, todo el equipo tiene que estar a su mejor nivel", argumentó.

"No creo que el PSG nos tenga miedo", aseguró, en referencia al 6-1 que el Barça endosó al PSG en 2017. "Su entrenador, al que conozco bien, preparará a su equipo de la mejor manera y hará que no piensen que es partido fácil. Pero siempre es más fácil remontar un partido en casa, que fuera. Tenemos que hacer nuestro partido, ellos tendrán confianza y prepararán un partido serio", avisó.

LAPORTA Y MESSI

En cuanto a si Leo Messi podría renovar tras la victoria de Joan Laporta en las elecciones, se mostró ambiguo. "Más posibilidades, no lo sé. Es cierto que el nuevo presidente Laporta tiene un pasado con Leo y otros jugadores, es positivo. No sé si es un cambio para Leo, sólo él puede decidir su futuro. Ojalá que siga con nosotros", pidió.

"Laporta ha ganado las elecciones con bastante diferencia, los socios han votado y para el club es bueno tener un presidente, para trabajar y mejorar cosas para el futuro de este club. Le conozco, nos saludamos varias veces en el pasado", comentó sobre el nuevo presidente.

"También conozco muy bien a Frank Rijkaard, que tuvo a Laporta de presidente, y sé que es un presidente que da confianza a sus jugadores y se mete en el cargo y ayuda a entrenador y jugadores. Ha entrado bien, dijo unas palabras a los jugadores y al 'staff' y hubo buen rollo", explicó sobre la visita del lunes de Laporta al equipo.