Koke: "Aquí sí es cierto que el Barça nos ha sometido"

Koke of Atletico de Madrid gestures during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Jorge 'Koke' Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, ha dicho que "sí que es cierto" que el FC Barcelona "ha sometido" a los colchoneros durante la vuelta de su semifinal en la Copa del Rey Mapfre, saldada con un 3-0 insuficiente para los culés en su intento de remontar el 4-0 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano.

"Muy contentos. Ha sido un partido y llegar a la final, como digo yo, de puro Atlético de Madrid. Hemos hecho una ida espectacular. Aquí sí que es cierto que el rival nos ha sometido", declaró Koke a los micrófnos de RTVE tras la conclusión del partido en el Spotify Camp Nou.

"Ha hecho un partido espectacular el Barcelona, hay que darle la enhorabuena porque lo ha intentado hasta el final. Pero nosotros, con el partido de ida y lo que hemos aguantado hoy, somos los justos vencedores para llegar a la final de Copa", aseveró el capitán rojblanco.

Luego fue preguntado sobre qué sentía después del tercer gol culé. "A ver, los que estamos en el banquillo, pues que se acabara el partido lo antes posible. Y los que están en el terreno de juego, seguir aguantando, intentar alguna contra o intentar combinar para llegar a la portería rival, como hemos hecho en el primer tiempo, como hemos tenido también en otras ocasiones", señaló Koke, aliviado por el desenlace.

"Y bueno, hemos aguantado. Los que han entrado también del banquillo han hecho un esfuerzo enorme y somos los justos vencedores de la eliminatoria", insistió. "Llevamos cuatro o cinco años, me parece, sin ganar un título. El último fue la Liga y queremos ganar la Copa también. La gente está muy ilusionada. Llevábamos años llegando a semifinales y no habíamos podido pasar a la final. Y bueno, 13 años después estamos en una final y la gente también se merece una alegría", concluyó Koke.