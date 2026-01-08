Koke: "Cuando no quiere entrar la pelota, nada que reprochar"

Koke Resurrección, Atlético de Madrid - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, lamentó la eliminación en la Supercopa de España ante el Real Madrid (1-2) en una semifinal que no tuvo "nada que reprochar" a su equipo, que lo intentó pero la pelota no quiso entrar.

"Jodidos porque queríamos estar en la final. El equipo lo ha hecho todo, empezó cuesta arriba con ese golazo de falta y tuvimos ocasiones, lo intentamos, nos pusimos 2-1, no quiso entrar la pelota. Jodidos por cómo ha sido pero hay que seguir", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Por otro lado, Koke, el jugador con más derbis Madrid-Atlético disputados, apuntó que no podía "reprochar" nada a los suyos. "El equipo lo ha intentado todo y nada que reprochar, cuando no quiere entrar la pelota como hoy, también tienen un portero muy bueno, no ha entrado, haciendo este fútbol podemos conseguir cosas. El equipo ha hecho lo que nos ha pedido el míster", apuntó.

"Venimos de un clima diferente aquí, venimos después de las vacaciones y es normal que cueste", añadió para explicar el desgaste y el cansancio que se notó al final en el King Abdullah de Yeda.