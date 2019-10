Koke: "Estoy fuerte y tengo total confianza en mí mismo"

Publicado 24/10/2019 13:51:07 CET

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', ha reconocido que "hay gente que no está de acuerdo" con cómo está jugando, según comprobó con los pitos recibidos en el último partido ante el Bayer Leverkusen, pero ha añadido que tiene "total confianza" en sí mismo y que piensa "continuar trabajando como siempre" para mejorar su situación.

"Tranquilidad y a seguir trabajando. Estoy acaba de empezar y estoy fuerte para ayudar al equipo, que es lo más importante. Hay mucha gente que me apoya y hay gente que no está de acuerdo con cómo estoy jugando. Tengo total confianza en mí mismo, el club tiene confianza en mí y el entrenador también. Mucha gente tiene puesta confianza en mí y voy a continuar trabajando como siempre lo he hecho hasta día de hoy", dijo Koke ante la prensa tras la inauguración del monumento homenaje al Atlético-Aviación.

"Esto es un equipo y cuando alguien no está en su mejor momento no apoyamos entre todos. Somos una familia y siempre lo hemos hecho así los atléticos. Es lo que debemos hacer", agregó el centrocampista sobre el apoyo del vestuario.

A nivel colectivo, Koke subrayó que "la pretemporada fue muy buena" y que eso "generó unas expectativas muy grandes", pero que tienen "un equipo prácticamente nuevo" y que aún se deben "adaptar entre todos para tirar de esto".

"Dentro de lo que cabe no estamos tan mal, a tres puntos del líder en la Liga y en Champions a un pasito de las eliminatorias. La gente quiere que estemos siempre arriba y que juguemos muy bien, esa es la realidad, pero no vamos a salir de nuestra idea, que es trabajar", zanjó.