Koke: "Lo que más me importa es que gane mi equipo"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', ha asegurado este lunes que lo que "más" le "importa" es que gane su equipo, por delante de su estado de forma o los minutos con los que cuente, explicando que él siempre "disfruta" con el conjunto rojiblanco, que espera mantener su buen estado de forma en el duelo de este martes (21.00) de la Liga de Campeones frente al Union Saint-Gilloise.
"Sobre todo, a mí lo que me importa es que gane mi equipo. Siempre disfruto, sobre todo cuando ganamos. Eso es lo más importante. Son momentos, puedo jugar mejor o peor, pero lo que me importa es que gane mi equipo. Puedo estar bien o mal. Son fases que todos podemos pasar, todos los jugadores las van a pasar. Entonces, disfruto cada día al máximo porque obviamente cada vez sigo siendo más mayor", ha asegurado 'Koke' en rueda de prensa.
El capitán rojiblanco ha revelado que se está "disfrutando un montón" en este inicio de temporada. "Me estoy divirtiendo mucho y eso es importante no solo para el equipo, sino también el divertirme en cada momento, en sentirme a gusto y más allá de la transformación, intentamos hacer con los jugadores que van viniendo y los que llevamos más años, pues un gran equipo y lo que va pidiendo en cada momento, cada partido y cada jugador sentirse cómodo en cada situación", explicó.
"Es cierto que venimos de una buena racha y se ve un ambiente muy bueno, pero siempre hemos tenido buen rollo dentro del vestuario. Ha habido gente muy buena dentro del vestuario. Prácticamente, no hemos tenido casi ningún problema con ningún compañero y eso es fundamental. Luego, llegar al éxito por tener buen rollo... Puedes estar más cerca de ganar, pero no te lo asegura", manifestó.
El centrocampista español ha destacado la "contundencia en las dos áreas" como principal motivo de esta buena racha. "Si no te hacen goles y tú haces goles, es lo que te hace ganar los partidos. El otro día hicimos un grandísimo partido contra el Betis. Fuera de casa también hemos hecho algún muy buen partido, pero sí que es cierto que no hemos sido contundentes como teníamos que ser", explicó.
"Si me toca jugar con cualquier compañero que tengo, son de grandísimo nivel y me encuentro bien con todos. Hay que adaptarse al compañero que se tenga según en función de cada partido, pero son jugadores de grandísimo nivel que van creciendo cada día, son gente joven y eso me pone muy contento, que vayan creciendo porque el día de mañana les tocará también tirar de esto", afirmó sobre una posible preferencia sobre su acompañante en el centro del campo.
Sobre su preparación física, el jugador de 33 años ha manifestado que "no ha cambiado mucha cosa" de lo que ha hecho durante su carrera deportiva. "Suelo hacer lo mismo de siempre, desde joven. Sí que es cierto que obviamente las recuperaciones, intento recuperar un poquito más después de los partidos, aunque antes también lo hacía. Tampoco tengo ningún secreto ni nada raro", finalizó.