Koke: "Necesitamos que afición y jugadores estemos al 200 por 100"

MADRID 23 Feb.

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección recalcó que necesitan una gran comunión este martes con la grada del Riyadh Air Metropolitano y que afición y jugadores estén "al 200 por 100" para eliminar en el 'playoff' de la Liga de Campeones al Club Brujas belga, al tiempo que reconoció cierto malestar por no haber tenido últimamente demasiado descanso entre partidos.

"Siempre que he vivido todo tipo de eliminatorias y hemos tenido esa conexión con nuestra afición se han vivido noches mágicas y espectaculares. Ojalá mañana podamos tener esas noches y que tengamos esa conexión con nuestra gente, corriendo, luchando cada balón, a la hora de presionar y de jugar, y, obviamente, de meter goles como pasó el día del Barcelona y poder marcar tan pronto. Necesitamos que nuestra gente y los jugadores estemos al 200 por 100", expresó Koke en rueda de prensa.

El capitán no escondió que es "evidente" que no han tenido "mucho tiempo" para preparar el partido tras jugar el sábado por la noche ante el RCD Espanyol. "Son apenas dos días entre los dos partidos y físicamente intentaremos estar en el mejor estado posible. No son las 72 horas típicas que deberíamos tener, pero no se trata de cansancio sino de ganar el partido", indicó, confirmando que "nadie" de la AFE ha hablado con él para tratar este asunto.

"Obviamente, al final tenemos cada vez plantillas más amplias y cada vez hay más rotaciones, pero muchas veces, el nivel de los jugadores al jugar tanto tiempo o tantos partidos seguidos baja porque es imposible jugar, entonces tiene que haber muchas más rotaciones", añadió el madrileño.

Este dejó claro que desconoce "hasta qué punto" van a poder aguantar "un estado físico", pero sin olvidar "un estado sobre todo también mental porque muchas veces que parece que es todo lo físico y lo mental también tiene que ayudar". "Hasta que no haya reuniones o nos juntemos todos y digamos 'hasta aquí' pues seguirá habiendo este tipo de partidos, se seguirá jugando cada tres días en menos de setenta y 'pico' horas. Nos tendremos que juntar todos, hablar y ver las soluciones para poder poner un punto para que no vuelva a ser", zanjó.

El centrocampista cree que la victoria del pasado sábado ante el RCD Espanyol es "un aliciente más para seguir motivando y seguir con esa dinámica" y deseó que les pueda "dar esa fuerza para poder ganar" un partido que, "para nada", les supone una presión extra por los problemas que se han encontrado en ocasiones ante un rival teóricamente inferior.

En este sentido, recordó que el Brujas ha dado "un nivel increíble" este año en la Champions y que "es un rival que también juega muy bien y que te ataca bien los espacios". "Te abre mucho el campo, tiene mucha movilidad en los centrocampistas, que intenta jugar bien el balón, que te presiona. Para mí, es un rival que va a ser muy complicado como fue el otro día en Brujas y tenemos que dar el 200 por 100 para ganar", afirmó.

De la ida en el Jan Breydel, Koke sabe que hicieron "un grandísimo primer tiempo", pero que tras el descanso "ellos mejoraron bastante" y les empataron rápido. "El equipo se supo reponer, hizo el 2-3 y ellos no tenían nada que perder, atacaron y nos empataron. Tenemos que tener esa contundencia que siempre hablamos en el fútbol, tanto ofensiva, que la estamos teniendo y que muchas veces se nos reclama, como defensivamente", remarcó.

"Hemos sido un equipo que ha recibido pocos goles y cuando recibimos pocos goles podemos pelear por cosas grandes. Debemos mejorar todos defensivamente, desde el delantero hasta el portero, esa es una de nuestras claves que siempre nos ha llevado a luchar por cosas grandes", demandó Koke.