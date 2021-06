Koke: "Pedri es el presente y el futuro de España"

"Estaba claro que el seleccionador iba a esperar a Busquets"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Koke confió en poder llegar lejos en la Eurocopa y disfrutar de un torneo que no creía que disputaría tras sus últimas ausencias con España, al tiempo que destacó el papel de Pedri y el de Modric en Croacia.

"Nosotros tenemos que estar con la tranquilidad que venimos jugando todo el torneo, con la motivación, con las ganas desde el primer día y ningún tipo de euforia", dijo en rueda de prensa, antes del duelo de octavos de final este lunes.

"Hace dos años no venía a la selección, era un momento difícil. He estado con los mejores en la mejor época de la selección y había venido con todos, siempre te ves aquí. Fue una época complicada, hace un año no me hubiese imaginado estar disputando la Eurocopa, se aplazó el torneo y he podido estar aquí", añadió.

España se medirá a Croacia en el Parken Stadium de Copenhague y Koke reconoció que Modric tendrá que estar vigilado. "Modric ha hecho grandes cosas, Balón de Oro, va a ser una bonita batalla en el centro del campo. Va a ser un bonito partido. Habrá que tener especial cuidado con Modric y cuanto menos tengan el balón mejor. Nuestra función es quitarles el balón y tenerlo lo mayor posible. Siempre me gusta jugar contra los mejores", dijo.

En cuanto a los de Luis Enrique, Koke fue preguntado por Pedri. "Me sorprende la madurez que tiene con 18 años, ser titular en el Barça y en la selección española, tiene mucha calidad, lo demuestra cada día. Va a ser un jugador muy importante, es el presente y el futuro de España y ojalá pueda dar muchas alegrías", afirmó.

Además, el centrocampista se refirió a la entrada en acción de Sergio Busquets. "Todos conocemos a Sergio, lo que supone su presencia por lo que ha hecho en el mundo del fútbol, por cómo juega, cómo se posiciona y hace jugar a los compañeros. Es maravilloso poder jugar a su lado. Siempre ha estado a un nivel altísimo, es el capitán y siempre está sumando. Estaba claro que el seleccionador le iba a esperar", confesó.

Por otro lado, Koke lamentó las amenazas sufridas por Álvaro Morata. "Estamos expuestos a todo tipo de críticas, las aceptamos, pero todo tipo de amenazas no lo aceptamos. Todos somos responsables de nuestros actos, hay que denunciar todo tipo de acoso. No me entra en la cabeza qué personas pueden hacer este tipo de comentarios, no solo al jugador, sino a la familia y a niños, es pasarse y es denunciable", terminó.